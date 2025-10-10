Добровинский о том, почему Аршавин хочет снизить алименты: "Считает, что деньги идут прямо на сумки Birkin"

Адвокат Александр Добровинский, который занимался разводом шоумена Дмитрия Диброва, прокомментировал недавнюю инициативу экс-футболиста Андрея Аршавина.

Аршавин решил сэкономить

Спортсмен хочет снизить выплачиваемые им алименты через суд. Если ему это удастся, то он будет платить на детей Юлии Барановской более скромную сумму. Кроме того, с августа 2025 года спортсмен выплачивает полагающиеся средства по алиментам на ребенка от другого брака.

Аршавин решил воспользоваться этим. И подал в суд, чтобы уменьшить выплаты на детей от Барановской. Ведь теперь у него есть и другие обязательства.

Кстати, старшему сыну футболиста Артему — 19 лет, скоро совершеннолетней станет и его дочка Яна. Так что платить алименты спортсмен будет должен только младшему сыну телеведущей, Арсению.

Добровинский объяснил, почему Аршавин хочет снизить алименты

Адвокат уверен, что причина, почему спортсмен хочет снизить алименты на детей Барановской, в том, что его заботит вопрос, куда уходят деньги, пишет Telegram-канал "Звездач" .

"Мужчина считает, что те деньги, что он дает в виде алиментов, идут не на детей, а прямо на сумки Birkin, полеты на Бали и так далее. Детям они не доходят. Юля получала хорошие алименты до поры до времени, пока играл Аршавин", — уточнил Добровинский.

Мы также писали, что бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина рассказала о его встрече с дочкой Есеней. Малышка очень ждала этого моменты. Дочка футболиста счастлива оттого, что она может написать или позвонить отцу.

