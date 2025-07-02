Бабкина заступилась за Кадышеву: "Артисты исходят желчью и завистью"

Народная артистка России Надежда Кадышева неожиданно стала популярной среди молодежи. Ее концерты собирают зрителей всех возрастных групп, наполняя залы огромным числом поклонников. Некоторые коллеги высказывают недовольство таким успехом. Они критикуют исполнительницу за приверженность традиционному народному стилю.

Артисты недовольны отсутствием современной музыкальной составляющей в творчестве певицы. Однако Кадышева продолжает исполнять народные песни, сохраняя аутентичность жанра. Это вызывает негативную реакцию части профессионального сообщества.

Критики считают, что старый репертуар мешает развитию карьеры. Сама певица гордится своими песнями, считая их частью культурного наследия страны. Фанаты ценят ее музыку за эмоциональность и подлинность выражения чувств.

Надежда Бабкина встала на защиту Кадышевой. Она утверждает, что негативные высказывания вызваны обыкновенной завистью. Творчество Надежды Никитичны неизменно отличается искренностью и глубокими эмоциями. Именно такие качества привлекают внимание публики.

"Весь репертуар Надежды Кадышевой и коллектива 'Золотое кольцо' — это не просто песни, это фактически баллады, красивая музыка, которая не стареет. Молодежь, которой крайне тяжело угодить сегодня, сумела разглядеть эту красоту. И вместо того чтобы радоваться этому, некоторые артисты исходят желчью и завистью", — приводит osnmedia слова Бабкиной.

Мы также писали, что на ком Кадышева женила сына в 2011 году. Кроме того, певица стала самой высокооплачиваемой звездой в России.