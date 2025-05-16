На ком Кадышева женила сына в 2011 году?

Надежда Кадышева с мужем Александром Костюком и сыном Григорием. Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press
Сын певицы Григорий Костюк в последнее время все чаще упоминается журналистами из-за скандальных интервью его экс-возлюбленных. И каждая выдвигает свои обвинения в адрес мужчины.
Еще в 2011 году Надежда Кадышева женила единственного сына Григория Костюка на Анжелике Бирюковой. В качестве тамады на празднике влюбленных выступил "Золотой голос России" Николай Басков.
Певица щеголяла на свадьбе в многослойном платье с откровенным декольте и начесом на голове. Наряд Надежды Никитичны мало чем отличался от тех костюмов, в которых она выступает на сцене.
Зато невеста Григория Костюка отдала предпочтение сдержанному стилю. Анжелика позировала рядом с женихом в белоснежном платье в пол и накидке. Пояс наряда был украшен сверкающими каменьями.
Многим показалось, что невестка Надежды Кадышевой выглядела не менее ослепительно, чем знатные особы. Бирюкова могла бы соперничать с принцессами из монарших семей. Настолько утонченно она выглядела на своей свадьбе, пишет mail.ru.
Гостей на свадьбе кормили исключительно деликатесами: черной икрой, креветками и другими экзотическими закусками.
Свадьбу сыграли в русско-европейском стиле в музее-усадьбе "Архангельское". На торжество пригласили 400 гостей, среди которых были Лариса Долина, Андрей Малахов, Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, Вячеслав Добрынин, ансамбль "Песняры".
Григорий Костюк и Анжелика Бирюкова сыграли свадьбу в 2011 году. Фото: КП
Интерес к личности Григория Костюка возник после громких интервью его второй жены. Счастье с Анжеликой Бирюковой было недолгим.
Затем сын артистки сыграл свадьбу с Габриеллой Мерман. Девушка намерена лишить экс-мужа родительских прав на сына Леонарда. Габриелла дала понять, что Григорий совершенно не интересуется ребенком.
С Мерман сын Надежды Кадышевой порвал все отношения почти сразу после свадьбы. Он бросил ее одну беременную за границей без денег.
Рожала Габриелла в Германии. Однако Костюк не прилетел к ней в клинику, чтобы поддержать жену во время родов. И ни разу не пытался увидеться с малышом.
Позже вторая жена артиста совершенно случайно узнала, что Костюк лишен родительских прав и на ребенка от первой жены.
"Там он утверждал, что ребенок вообще не от него. Видимо, в случае со мной он надеялся сделать то же самое. После этого я подала одновременно на развод и на лишение родительских прав", — приводит "СтарХит" слова Габриеллы Мерман.