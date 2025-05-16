На ком Кадышева женила сына в 2011 году?

Еще в 2011 году Надежда Кадышева женила единственного сына Григория Костюка на Анжелике Бирюковой. В качестве тамады на празднике влюбленных выступил "Золотой голос России" Николай Басков.

Певица щеголяла на свадьбе в многослойном платье с откровенным декольте и начесом на голове. Наряд Надежды Никитичны мало чем отличался от тех костюмов, в которых она выступает на сцене.

Зато невеста Григория Костюка отдала предпочтение сдержанному стилю. Анжелика позировала рядом с женихом в белоснежном платье в пол и накидке. Пояс наряда был украшен сверкающими каменьями.