Аврора Киба заговорила о свадьбе с Григорием Лепсом: "На горизонте"

Невеста Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, с иронией отреагировала на вопросы о свадьбе с 63-летним музыкантом. В личном блоге Аврора объяснила, что происходит. Так когда же ждать пышного торжества влюбленной пары?

Когда будет свадьба Лепса и Авроры?

Аврора Киба устроила интерактив с подписчиками в личном блоге. Невеста Лепса ответила на самые частые вопросы, которые ей задают в Сети. Среди них лидирует, конечно же, тема свадьбы Авроры с Григорием Лепсом.

"Когда у вас свадьба, Аврора?" — поинтересовались подписчики.

Аврора Киба в ироничной манере дала понять, что никогда. Она ответила, что торжество на горизонте. А затем объяснила, что имеется в виду.

"На горизонте, — написала Аврора Киба. — Горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения".

Вечная невеста?

Неужели Аврора Киба навсегда останется в роли невесты Лепса? Музыкант сделал девушке предложение еще летом 2024 года. В этом году пара отмечала годовщину помолвки.

Все ждали их свадьбы в этом году. Но Григорий Лепс уклончиво замечал, что торжество требует тщательной подготовки и ему нужно еще накопить денег. А не так давно он преподнес Авроре букет из пятнадцати тысяч роз.

Справедливости ради, в их роман особо никто не верит. Поклонники с известной долей скепсиса относятся к перспективам отношений с разницей в более чем сорок лет. Но Григорий и Аврора продолжают настаивать на том, что у них все по-настоящему.

А вы как думаете, Григорий Лепс когда-нибудь женится на Авроре или она напрасно ждет? Ответьте в комментариях.