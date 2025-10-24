Невеста Лепса — о причастности к его разводу: "На такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина"

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба с гневом опровергла подозрения в том, что увела его из семьи. Аврора дала понять, что подобное поведение ниже ее достоинства. Женщин, которые разбивают пары, Киба назвала падшими.

Что сказала Аврора Киба по поводу Григория Лепса

19-летняя Аврора Киба по комментариям, которые часто оставляют пользователи Сети в ее личном блоге, поняла, что ее считают причиной развода Григория Лепса с женой. Юная дива решила раз и навсегда прекратить эти разговоры. Аврора рассказала, как все было на самом деле.

"Я никак не причастна к разводу Гриши и распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной (не первый раз слышу и вижу такую версию) я считаю это низким. На такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина! Мое появление в его жизни случилось спустя два года после их развода с Анной!" — написала Аврора в личном блоге.

Сколько времени встречаются Аврора Киба и Григорий Лепс

Григорий Лепс и Аврора Киба начали встречаться в 2024 году. Певец развелся с женой Анной Шаплыковой в декабре 2021-го. Так что Аврора не лукавит, озвучивая свои принципы.

Супруги расстались мирно. А Григорий Лепс признавался, что навсегда связан с Анной, ведь у них трое детей. Музыкант подчеркивал, что в разрыве виноват он.

Прекрасен их союз, но реален ли?

В искренность чувств Григория Лепса и Авроры Кибы верят не многие. Считается, что Аврора Киба таким образом пиарится. Девушка уже успела отметиться в шоу канала ТНТ 'Мастер игры'. У нее берут интервью во время светских мероприятий.

А недавно Аврора Киба поскандалила с Викторией Боней. Она намекнула на то, что Боня входит в число девушек с низкой социальной ответственностью. Боня обратилась с иском в суд. Виктория намерена добиться извинений от Авроры. Дерзкая невеста Лепса, узнав об иске в суд, назвала Боню 'глуповатой'.

Аврора в невестах Лепса ходит уже второй год. Предложение ей музыкант сделал летом 2024 года. Но про свадьбу влюбленные пока помалкивают.

