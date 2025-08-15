"Август осчастливил нас": как Арзамасова и Авербух отпраздновали день рождения сына Левы

Лиза Арзамасова поделилась в личном блоге трогательными кадрами. Она запечатлела прекрасные моменты из жизни своей семьи. Четыре года исполнилось сыну Лизы и Ильи Авербуха. Как родители и сестренка поздравили Левушку?
Сын Арзамасовой и Авербуха загадывал желания
Лиза Арзамасова и Илья Авербух вместе с дочкой Лией поздравили Леву с днем рождения. Все происходило в гостиной просторного жилища звездной семьи. Родители, именинник и его младшая сестра облачились в наряды бежевых оттенков.
Торт для Левушки тоже был выполнен в пастельных тонах. И украшен фигурками и свечками. Их виновник торжества благополучно задул, загадав желания.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном и дочкой. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
"Август осчастливил нас навсегда тортами и загадыванием желаний для наших любимых деток. Сегодня Лев Ильич — загадывал и загадывал… Пусть непременно все самое доброе сбудется! С Днем рождения, сынок", — поздравила сына Лиза Арзамасова.
В августе в звездной семье был еще один праздник. Восьмого числа Лиза и Илья отметили день рождения дочери. Лие исполнился годик.
Разносторонняя личность
Четырехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха Лева растет разносторонней личностью. Малыш увлекается музыкой и играет на фортепиано. А еще он занимается футболом.
Илья Авербух уже поставил сына на коньки. Мальчик не пропускает ледовых шоу своего папы. И посещает спектакли с участием мамы.
Счастье со второй попытки
Лиза Арзамасова и Илья Авербух считаются на редкость счастливой парой. Лиза моложе мужа на 21 год. Но значительная разница в возрасте не нарушает гармонию в их браке.
Для Ильи Авербуха это счастье со второй попытки. Ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. У бывших супругов есть сын Мартин.
После развода родителей Мартин остался жить с папой. У него прекрасные отношения с молодой мачехой. Мартину уже 21 год. Теперь он живет самостоятельной жизнью.
