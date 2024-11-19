Илья Авербух впервые вывел сына Льва от Лизы Арзамасовой на лед, поставив его на коньки

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась в социальных сетях радостным событием — первым выходом своего сына Льва на лед в коньках для фигурного катания. На видео видно, как мальчик сидит на скамейке и болтает ногами в новых коньках. Актриса спрашивает сына, счастливый ли он, и интересуется, будет ли он кататься с папой. Поклонники поздравляют семью и выражают уверенность, что у Льва все получится.

Отец Льва, знаменитый фигурист и продюсер Илья Авербух, ранее делился планами относительно будущего сына в спорте. Он неоднократно брал Льва с собой на репетиции своих шоу, постепенно подготавливая его к занятиям на льду. При этом Авербух подчеркивал, что не собирается заставлять ребенка заниматься фигурным катанием против его воли. Он планирует трезво оценивать способности Льва и не будет навязывать ему свое видение карьеры, если поймет, что это не подходит мальчику.