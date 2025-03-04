Авербух поблагодарил Лобачеву за сына Мартина: «Спасибо твоей маме за то, что у меня есть ты!»

«Сынок, я тебя очень люблю! Я горжусь тобой и твоими успехами!



Спасибо твоей маме за то, что у меня есть ты!



Тебе 21 и ты входишь во взрослую жизнь… Хочу пожелать тебе самых больших свершений! Только вперед! Пусть каждый день улыбается тебе новыми открытиями!



Всегда с тобой любящий тебя отец…» - отметил Илья Авербух.

Илья Авербух раскрыл подробности распада своего первого брака с Ириной Лобачевой. Фигурист отметил, что их отношения достигли критического уровня, что вынудило их принять решение о расставании. Илья подчеркнул, что после развода каждый начал новую главу в своей жизни.

Брак Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой распался в значительной степени из-за постоянной рабочей нагрузки супругов. Авербух сосредоточился на создании и продюсировании популярного ледового шоу «Ледниковый период», в то время как Лобачева посвятила себя тренерской карьере. После развода Авербух некоторое время оставался один, пока в его жизни не появилась молодая актриса Елизавета Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки». Елизавета также ведет активную творческую деятельность, совмещая работу в театре, кино и гастроли по стране.