Арзамасова публично обратилась к Авербуху в особенный момент: "Счастье — видеть твою улыбку"

Актриса Лиза Арзамасова посвятила пост в телеграм-канале мужу, прославленному фигуристу и создателю ледовых шоу Илье Авербуху. Она сделала искреннее признание о любимом мужчине. Что сказала Лиза об Илье?
Публичное признание Арзамасовой
18 декабря Илье Авербуху исполнилось 52 года. В этот день 30-летняя Лиза Арзамасова призналась ему в любви и заявила, что очень гордится мужем. А еще Лиза дала Илье обещание всегда поддерживать и радовать его.
"С Днем рождения, Илюша! Я так тобой горжусь! Ты лучший отец! Лучший муж! Лучший сын и брат! И ты достоин всего самого лучшего за твое трудолюбие, талант, заботу, за твой вклад в судьбы многих-многих людей! Я всегда буду стараться быть тебе поддержкой во всем сложном, что могу облегчить, и радостью — в повседневности. Счастье — видеть твою улыбку при взгляде на Лиечку и Левушку! Очень хочу их научить главному — любить и радовать близких. А тебе пожелать самого простого, но такого важного: здоровья, вдохновения, счастья, полетного состояния, благополучия — и все это — рядышком", — написала Лиза Арзамасова.
Илья Авербух с сыном Левой. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
Гармоничный союз
Лиза Арзамасова и Илья Авербух — пример удивительно гармоничного союза. Несмотря на внушительную разницу в возрасте (больше двух десятков лет), супруги живут душа в душу.
Илья Авербух обрел семейное счастье не сразу. Его первой женой была партнерша по льду, известная фигуристка Ирина Лобачева. От этого союза у него есть сын Мартин.
После расставания родителей мальчик жил с отцом, он прекрасно ладит с мачехой.
Сейчас в семье Авербуха и Арзамасовой подрастают двое детей — сын Левушка и дочь Лия. Родители души не чают в своих малышах. Илья проявляет себя как заботливый папа: он уже приобщает сына к фигурному катанию и знакомит его с миром искусства. Лев с удовольствием посещает как ледовые представления отца, так и театральные постановки с участием мамы.
Илья Авербух с дочкой Лией. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой
