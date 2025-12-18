Арзамасова публично обратилась к Авербуху в особенный момент: "Счастье — видеть твою улыбку"

Гармоничный союз

Лиза Арзамасова и Илья Авербух — пример удивительно гармоничного союза. Несмотря на внушительную разницу в возрасте (больше двух десятков лет), супруги живут душа в душу.

Илья Авербух обрел семейное счастье не сразу. Его первой женой была партнерша по льду, известная фигуристка Ирина Лобачева. От этого союза у него есть сын Мартин.

После расставания родителей мальчик жил с отцом, он прекрасно ладит с мачехой.

Сейчас в семье Авербуха и Арзамасовой подрастают двое детей — сын Левушка и дочь Лия. Родители души не чают в своих малышах. Илья проявляет себя как заботливый папа: он уже приобщает сына к фигурному катанию и знакомит его с миром искусства. Лев с удовольствием посещает как ледовые представления отца, так и театральные постановки с участием мамы.

