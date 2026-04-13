Артем Чекалин — перед приговором: "Дети плакали, но я невиновен"

Он рассказал, что на выходных ему пришлось объяснить детям: возможно, сегодня он не вернется домой. По словам Артема, разговор с наследниками дался ему невероятно тяжело. Ребята, которые и так переживают из-за тяжелой болезни матери (у Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами), столкнулись с новой угрозой — возможной потерей отца.

"Иду сегодня с тяжелым сердцем. В выходные пришлось сказать детям, что возможно я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, разочарование", — поделился Чекалин.

"Завтра у мамы химиотерапия"

Особенно остро ситуацию усугубляет состояние Валерии. Женщина продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Завтра у нее очередной, уже девятый по счету, курс химиотерапии.

"Им итак тяжело, что мама у них болеет, непонятно, что будет там… Завтра у нее будет очередной курс химиотерапии", — добавил Артем.

"Я не виновен"

Несмотря на эмоциональное давление и страх за будущее семьи, Артем Чекалин твердо заявил о своей невиновности. Он подчеркнул, что идет на оглашение приговора с чистым сердцем и совестью.

"Но я иду с чистой совестью, потому что в то, в чем меня обвиняют – я не виновен", — заявил он.

Напомним, в понедельник Гагаринский суд Москвы оглашает приговор Артему Чекалину. Ему инкриминируют незаконные валютные операции по выводу за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Прокурор запросил для него 7,5 лет колонии общего режима и штраф 196 миллионов рублей.

Сам Артем в последнем слове просил о назначении условного наказания, отмечая, что его действия были продиктованы исключительно интересами семьи. Адвокаты настаивают на оправдании.