Артем Чекалин: "Никто не может сказать, что будет с Валерией дальше"

Артем Чекалин также рассказал, как их общие дети переживают ее тяжелую болезнь — рак желудка четвертой стадии. В разговоре с изданием Life.ru Артем Чекалин поделился тревогой за будущее бывшей жены.

"Сейчас никто не может сказать, что будет с Валерией дальше. Болезнь очень серьезная. Знаете, находиться в суде — это не самое страшное. Гораздо хуже, когда близкий человек тяжело болен", — приводит слова Чекалина "Блокнот".

Артем признается, что напрямую они с Валерией почти не общаются — все новости передаются через детей. Как только состояние Лерчек позволяет, врачи отпускают ее домой, и тогда она старается провести каждую свободную минуту с семьей.

Особенно тяжело, по словам Артема, приходится детям. Трое ребят — 10-летние двойняшки Алиса и Богдан, а также трехлетний Лев — видят, в каком состоянии находится мать, и очень переживают.

Напомним, Валерия Чекалина борется с тяжелым онкологическим диагнозом уже несколько месяцев. Рак желудка четвертой стадии с метастазами обнаружили у блогерши после рождения четвертого ребенка — сына от ее нынешнего партнера Луиса Сквиччиарини.

Сейчас Лерчек проходит интенсивную терапию, включающую химиотерапию, иммунное и лучевое лечение. Из-за осложнений блогерша временно потеряла зрение на один глаз. Всего врачи запланировали девять курсов лечения, первый из которых уже завершен.

В отношении Валерии и Артема Чекалиных расследуется уголовное дело о незаконном переводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. В марте суд принял решение приостановить производство по делу в отношении Лерчек в связи с тяжелой болезнью и отменил для нее домашний арест. Расследование в отношении ее бывшего мужа продолжается.