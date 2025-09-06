Аронова высказалась о задержанной с наркотиками Тарасовой: "Прекрасная девочка, чудесная"
Аглая Тарасова. Фото: соцсети
Аронова не знала о задержании Тарасовой из-за наркотиков: «Ой, как меня расстроили»
Мария Аронова прокомментировала ситуацию, которая произошла с Аглаей Тарасовой. Актрисы вместе снимались в фильме "Лед". Знаменитость дала понять, что все произошедшее и задержание Аглаи стало для нее полной неожиданностью.
Аронова узнала о задержании Тарасовой из-за наркотиков
Аронова уточнила, что не знает детали случившегося, но добавила, что всегда хорошо относилась с Тарасовой. Она восхищается ее трудолюбием и профессионализмом.
"Я ничего не знаю об этом. Ой, как вы меня расстроили… Прекрасная девочка, замечательная, чудесная и очень любимая", - приводит "Подъем" слова Ароновой.
Тарасова попалась с запрещенными веществами
Аглае грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей по статье "Контрабанда наркотиков". Ранее против звезды фильма "Лед" и "Холоп-2" было возбуждено уголовно дело.
Тарасова уже предстала на суде, где ей избрали меру пресечения на два месяца. Актрисе нельзя покидать свою квартиру с 12 ночи и до 6 утра. Также ей запретили пользоваться мобильной связью, она может совершать только экстренные звонки.
Аглая заявила, что она раскаивается в случившемся и просит о снисхождении. Актриса уточнила, что не может находиться под домашним арестом, так как она должна навещать престарелых бабушку и дедушку. Те полностью живут на иждивении у внучки.