Аронова высказалась о задержанной с наркотиками Тарасовой: "Прекрасная девочка, чудесная"

Мария Аронова прокомментировала ситуацию, которая произошла с Аглаей Тарасовой. Актрисы вместе снимались в фильме "Лед". Знаменитость дала понять, что все произошедшее и задержание Аглаи стало для нее полной неожиданностью.

Аронова узнала о задержании Тарасовой из-за наркотиков

Аронова уточнила, что не знает детали случившегося, но добавила, что всегда хорошо относилась с Тарасовой. Она восхищается ее трудолюбием и профессионализмом.

"Я ничего не знаю об этом. Ой, как вы меня расстроили… Прекрасная девочка, замечательная, чудесная и очень любимая", - приводит "Подъем" слова Ароновой.

Тарасова попалась с запрещенными веществами

Аглае грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей по статье "Контрабанда наркотиков". Ранее против звезды фильма "Лед" и "Холоп-2" было возбуждено уголовно дело.

Тарасова уже предстала на суде, где ей избрали меру пресечения на два месяца. Актрисе нельзя покидать свою квартиру с 12 ночи и до 6 утра. Также ей запретили пользоваться мобильной связью, она может совершать только экстренные звонки.

Аглая заявила, что она раскаивается в случившемся и просит о снисхождении. Актриса уточнила, что не может находиться под домашним арестом, так как она должна навещать престарелых бабушку и дедушку. Те полностью живут на иждивении у внучки.

Тарасова заверила, что не собирается "сбегать" в другую страну. Так как ей нужно заботиться о возрастных родственниках и впереди у нее съемки в трех проектах. Но, похоже, что в комедии Клима Шипенко "Холоп-3" Аглая не появится.

Тарасову поймали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Знаменитость летела из Израиля. Как случившееся отразиться на карьере актрисы, пока не известно. Но Аглая уже извинилась за свое поведение.