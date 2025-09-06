Арнтгольц рассказала о трудностях в браке с Богатыревым: "Рабочие графики часто разные"

Татьяна Арнтгольц уже пять лет счастлива в браке с Марком Богатыревым. У пары есть общий сын Данила. Говорили, что дочь актрисы после появления братика стала больше времени проводить у отца Ивана Жидкова. Бывший муж Арнтгольц намекал на сложный переходный возраст у дочери.

Пользователи Сети считали, что Мария не хотела проводить все время с новой семьей матери и ее мужем Богатыревым. Хотя тот прекрасно относился к падчерице. Похоже, что девочка живет на два дома. Часто гостит у отца, а также видится с мамой.

Арнтгольц про трудности в браке с Богатыревым

Татьяна не скрывает: они с мужем сталкиваются с определенными трудностями, как и многие супруги. Из-за своей профессии, частых съемок и гастролей, они не могут часто видеться. И главная проблема заключается вовсе не в столкновении двух характеров, а в том, что у них не совпадают графики.

Из-за этого им редко удается побыть вместе. Арнтгольц даже говорила о том, что им с мужем долгое время не удавалось завести ребенка. Все случилось, когда Татьяна и Марк сидели дома на изоляции в период пандемии "ковида". Оба были дома, долго не снимались в кино и занялись вопросами планирования ребенка.

"Главный минус в том, чтобы найти время побыть вместе, потому что рабочие графики часто разные. Не совпадаем по отъездам. Я, к сожалению, пока попала всего лишь на пару премьер у Марка", — поделилась Арнтгольц.

Как Арнтгольц поддерживает баланс в семье

Татьяна понимает, что ее младший ребенок нуждается во внимании родителей. Поэтому она ограничивает себя в съемках. И строит свой график так, чтобы сын видел маму дома. "Я нахожу баланс — полмесяца я свободна, полмесяца занята", - заверила Татьяна. При этом артистка уверена, что именно женщине приходится проявлять больше гибкости, поскольку она "содержит дом".

При этом брак с Марком стал для актрисы настоящим подарком судьбы. Она призналась, что им нравится вместе отдыхать, путешествовать и работать. А также просто находиться дома. Они не устают друг от друга.