Арнтгольц одной фразой объяснила свой уход из программы 'Жди меня': "Я устала"

Татьяна Арнтгольц пять лет вела программу "Жди меня" на Первом канале. Актриса не скрывала: она тяжело переносила все откровения на шоу. Она слишком близко к сердцу воспринимала истории простых людей, которые годами, а порой и всю жизнь, ищут близких. Каждый рассказ в студии "Жди меня" был пронизан болью, надеждой и верой в то, что дорогие друг другу люди смогут найтись и снова встретятся.

Почему Арнтгольц покинула программу "Жди меня"

Но два года назад Татьяна неожиданно покинула передачу. Спустя годы, жена звезды сериала "Кухня" Марка Богатырева прокомментировала свое решение об уходе из программы "Жди меня". И причина оказалась банальной. Арнтгольц устала вести передачу, в которой люди ищут друг друга. Для нее это стало тяжелым испытанием.

Татьяна дала понять, что ее полностью устраивал коллектив программы, там она чувствовала себя так, будто попала в большую семью. Но оставаться ведущей передачи, она не смогла. И на это была своя причина.

"Я устала. Это абсолютно честный ответ. Я обожаю всю команду, которая работала со мной пять лет... В тот момент, когда я поняла, что больше не могу так подключаться к историям, к людям, как это было раньше, сочла, что будет честно уйти. Никакой другой причины не было, правда. И я ушла", - цитирует WomanHit 42-летнюю Арнтгольц.

Переживания Арнтгольц на программе "Жди меня"

Себя Татьяна считает очень эмпатичным человеком. И в этом, как говорит актриса, ее проблема. Она просто не может делать то, что ее не трогает. Арнтгольц заверила, что всегда хотела заниматься только любимым делом. Никакие гонорары не удержали бы ее на съемочной площадке, если бы проект стал ей в тягость. Что в итоге и произошло.

"Я поняла, что жду перерыва на обед, а потом окончания съемок, когда закончится я, наконец, уеду домой. И я посчитала честным больше не работать", - отметила актриса.

Татьяна заверила, что едва ли смогла бы работать в театре на постоянной основе. В этой профессии она уже двадцать пять лет и может позволить себе выбирать, в каких проектах ей участвовать и на какую сцену выходить.

Арнтгольц не готова мириться с тем, что кто-то будет ставить ей условия, диктовать, что делать. Говорить: что сначала театр, а потом все остальное. Именно поэтому Татьяне больше всего подходят антрепризы, она всегда искала для себя театр вне театра.

Ранее актриса поделилась трудностями в браке с мужем Богатыревым. Оказывается, их рабочие графики крайне редко совпадают. Кроме того, в СМИ до сих пор обсуждают то, как сложилась личная жизнь сестры-двойняшки актрисы Ольги Арнтгольц.