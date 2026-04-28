Анна Семенович рассказала, когда выйдет замуж: «Предложения пока нет»

Несмотря на то, что возлюбленный наконец получил развод, к свадьбе дело пока не движется. 46-летняя артистка откровенно рассказала о своем семейном положении. По словам Семенович, она полностью готова к замужеству, но решение зависит не от нее.

«Я все собираюсь замуж по-прежнему. Не знаю, когда состоится свадьба. Предложения пока нет, ждем…» — цитирует певицу «Комсомольская правда».

Тем не менее Анна смотрит в будущее с оптимизмом. Она считает, что если брак состоится сейчас, то это будет «зрелое замужество».

«Сейчас я как раз только стала готовой, чтобы выйти замуж», — добавила артистка.

Несмотря на отсутствие официального статуса, певица чувствует себя счастливой. У пары есть уютное жилье на Майорке — квартира Дениса, доставшаяся ему после развода. На лето возлюбленные планируют отпуск, но не раньше августа.

«Поедем в отпуск только в августе. Мы в прошлом году хорошо отдохнули в Испании, может быть, опять туда слетаем», — поделилась планами Семенович.

Роман Анны Семенович и Дениса Шреера продолжается уже несколько лет. Однако долгое время официальному бракосочетанию мешало то, что бизнесмен был женат. Бракоразводный процесс в Германии, где проживала его супруга, затянулся из-за бюрократических сложностей. Лишь в начале 2026 года Денис наконец получил развод.