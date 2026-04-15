"О боже, мне кажется, я выхожу замуж!": Семенович в фате визжала от счастья на льду Байкала

Анна Семенович. Фото: "Комсомольская правда" / Global Look Press

Анна Семенович вслед за Викой Цыгановым и SHAMANом отметилась на Байкале.

Певица Анна Семенович намекнула, что получила предложение руки и сердца от своего избранника Дениса. Заявление об этом Семенович сделала не абы где, а на Байкале.

В личном блоге звезды появилось видео, на котором она визжит от счастья на льду Байкала. Облачена Анна Семенович при этом в белый костюм, состоящий из юбки и жакета. А на голову певица водрузила фату.

"О боже, мне кажется, я выхожу замуж! Ну что мне сказать: "да", "нет"? Как вы думаете? Голосуем", — визжала от счастья Семенович.

Анна Семенович на Байкале. Фото: соцсети

Подписчики Анны Семенович не стали отвечать на ее вопрос. Вместо этого они попросили звезду, а вместе с ней и других представителей шоу-бизнеса, перестать использовать Байкал в личных целях.

"Байкал в этом году чего только не видел", "Отстаньте от Байкала", — пишут Семенович в комментариях.

Ранее на Байкале побывал певец SHAMAN. Он спровоцировал скандал, засняв, как лижет лед озера. А вслед за ним на Байкале отметилась Вика Цыганова. Певица тоже попробовала озеро на вкус.

