"О боже, мне кажется, я выхожу замуж!": Семенович в фате визжала от счастья на льду Байкала

Певица Анна Семенович намекнула, что получила предложение руки и сердца от своего избранника Дениса. Заявление об этом Семенович сделала не абы где, а на Байкале.

В личном блоге звезды появилось видео, на котором она визжит от счастья на льду Байкала. Облачена Анна Семенович при этом в белый костюм, состоящий из юбки и жакета. А на голову певица водрузила фату.