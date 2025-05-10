Анна Нетребко объявлена в розыск в России

Певицу Анну Нетребко разыскивают судебные приставы. Как выяснил
Коммунальщики хотят выяснить, не делала ли Анна Нетребко незаконную перепланировку в своей квартире. Причем, попасть в жилище оперной дивы сотрудники соответствующих служб пытаются уже два года. Теперь у них есть законные основания требовать, чтобы Анна Нетребко прилетела в Санкт-Петербург и открыла коммунальщикам двери квартиры — на руках у них есть соответствующее решение суда Адмиралтейского района Северной столицы.
Если Анна Нетребко не подчинится требованию суда и судебных приставов, то ежемесячно ей придется платить нестойку в размере 20 тысяч рублей.
Кстати, квартира в Санкт-Петербурге — не единственное жилище Анны Нетребко в России, у звезды есть и другие квартиры.
Анна Нетребко уехала из России порядка трех лет тому назад. Певица постоянно живет в Вене, где у нее есть апартаменты. Имеется у Анны Нетребко и квартира в Нью-Йорке.
Анна Нетребко в 2022-м году рассталась с мужем, Юсифом Эйвазовым, с которым прожила в браке с 2015-го года. В качестве причин развода Анна и Юсиф назвали огромную занятость, гастроли в разных городах мира и жизнь в постоянной разлуке, которая и охладила их отношения.
От первого брака у Анны Нетребко есть сын Тьяго, которому осенью прошлого года исполнилось шестнадцать лет.