Анна Нетребко объявлена в розыск в России

Певицу Анну Нетребко разыскивают судебные приставы. Как выяснил телеграм-канал SHOT , в квартиру Анны Нетребко в Санкт-Петербурге на улице Союза Печатников срочно понадобилось попасть представителям коммунальных служб. Но без хозяйки жилища они этого сделать, конечно же, не могут.

Коммунальщики хотят выяснить, не делала ли Анна Нетребко незаконную перепланировку в своей квартире. Причем, попасть в жилище оперной дивы сотрудники соответствующих служб пытаются уже два года. Теперь у них есть законные основания требовать, чтобы Анна Нетребко прилетела в Санкт-Петербург и открыла коммунальщикам двери квартиры — на руках у них есть соответствующее решение суда Адмиралтейского района Северной столицы.

Если Анна Нетребко не подчинится требованию суда и судебных приставов, то ежемесячно ей придется платить нестойку в размере 20 тысяч рублей.

Кстати, квартира в Санкт-Петербурге — не единственное жилище Анны Нетребко в России, у звезды есть и другие квартиры.

Анна Нетребко уехала из России порядка трех лет тому назад. Певица постоянно живет в Вене, где у нее есть апартаменты. Имеется у Анны Нетребко и квартира в Нью-Йорке.

Анна Нетребко в 2022-м году рассталась с мужем, Юсифом Эйвазовым, с которым прожила в браке с 2015-го года. В качестве причин развода Анна и Юсиф назвали огромную занятость, гастроли в разных городах мира и жизнь в постоянной разлуке, которая и охладила их отношения.

От первого брака у Анны Нетребко есть сын Тьяго, которому осенью прошлого года исполнилось шестнадцать лет.