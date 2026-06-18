Анна Бузова вышла замуж за возлюбленного после 20 лет совместной жизни

Сама Анна призналась, что их свадьба прошла не по классическим канонам. Они не устраивали пышного торжества с гостями, банкетом и белым платьем. Влюбленные просто расписались в обычном МФЦ, а после церемонии отправились гулять по Москве.

«У нас было все абсолютно не по канонам и нормам счастливых картинок брака. Мы расписались в МФЦ без торжества, и это было так волшебно. Съели мороженое после, прогулялись по Москве и просто насладились этим моментом вдвоем», — поделилась Анна в своем блоге.

Девушка отметила, что этот день стал для нее особенным, даже несмотря на отсутствие гостей и свадебного платья.

Анна Бузова и Константин Штрыкин знакомы еще со школы. Долгие годы они не афишировали свои отношения, а решение о браке приняли осознанно, спустя почти два десятилетия совместной жизни.

По словам Анны, они не торопились с походом в ЗАГС, потому что хотели быть уверенными в своем выборе. Сейчас пара ждет рождения дочери — Анна находится на последних сроках беременности.

Анна Бузова — младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой. В отличие от сестры, Анна предпочитает вести более закрытый образ жизни, занимается бизнесом и благотворительностью.

Ее избранник Константин Штрыкин — предприниматель. Подробности его бизнеса не разглашаются, но известно, что пара живет в Москве и планирует воспитывать дочь в любви и заботе. Ранее Анна подписала контракт на элитные роды в одной из престижных московских клиник.

Поклонники уже поздравили новобрачных и пожелали им семейного счастья и легких родов. Ольга Бузова, которая сейчас восстанавливается после травмы, пока не комментировала замужество сестры.

Анна и Константин, судя по всему, не планируют устраивать повторное торжество и наслаждаются тихой семейной жизнью. Их история — яркое доказательство того, что для настоящего счастья не нужны пышные церемонии и многочисленные гости.