"1+1=3": сестра Ольги Бузовой объявила о беременности после 18 лет отношений

Сестра телеведущей, 37-летняя Анна Бузова, сообщила радостную новость. Она беременна первенцем. Отцом ребенка стал ее гражданский муж, бизнесмен Константин Штрыкин.

Анна опубликовала в соцсетях трогательное видео, на котором ее округлившийся живот заметен невооруженным глазом. Подпись к ролику была короткой, но емкой:

"1+1=3. Вот такие у нас новости, и мы очень счастливы!" — написала девушка.

Поклонники и звездные коллеги тут же принялись поздравлять будущих родителей. Ольга Бузова, узнав, что станет тетей, тоже пришла в восторг. Она написала сестре трогательное поздравление в соцсетях, но, как всегда, не обошлось без фирменных смайликов и восклицательных знаков.

Напомним, отношения Анны Бузовой и Константина Штрыкина длятся уже 18 лет. Пара долгое время не спешила с официальным оформлением брака и рождением детей.

Все это время они жили гражданским браком, сосредоточившись на карьере и бизнесе. Анна — успешный психолог, а Константин — владелец собственного дела.

Поклонники не раз спрашивали пару, когда же они обзаведутся потомством. Но Анна и Константин отшучивались или переводили тему. И вот, спустя почти два десятилетия, свершилось.