Беременная Анна Бузова расплакалась: «Ясновидящая увидела у меня мертвого ребенка»

Вместо поддержки она получила шквал угроз и жутких «пророчеств», которые довели будущую маму до слез и нервного срыва.

Анна, которая отдыхала в Турции вместе со своим гражданским мужем Константином Штрыкиным, решила поделиться радостью с подписчиками. Однако праздник быстро испортился.

«Мне написали миллион советов и пугающих историй — что ногу на ногу класть нельзя, что морковка, которую я ем, отравлена», — пожаловалась Бузова в своем блоге.

По словам девушки, особенно сильно на нее повлияли два сообщения. Одна из пользовательниц, представившаяся ясновидящей, заявила, что «видит» рождение мертвого ребенка, а другая просто пожелала проклятия.

«Я в Турции рыдала после таких сообщений. Не знаю, как я вообще на такое отреагировала, ибо по мне – это верх сумасшествия», — призналась Анна.

Будущая мама призналась, что из-за пережитого стресса была готова срочно прервать отпуск и вернуться в Москву, чтобы лишний раз проверить у врача, все ли в порядке с малышом. Она также добавила, что беременная женщина становится особенно уязвимой, и эти нападки серьезно затронули ее психику.

В какой-то момент Анна даже пожалела, что вообще публично объявила о своей беременности. Однако теперь она выработала четкую позицию: доверять только себе и своему лечащему врачу.

«Давайте не пугать женщин в положении своими предрассудками», — призвала она подписчиков, попросив не присылать ей больше «страшилки».

Напомним, для 37-летней Анны Бузовой эта беременность стала долгожданным событием. Пара с 48-летним бизнесменом Константином Штрыкиным состоит в отношениях уже 18 лет, но официально брак регистрировать не торопится.

Путь к материнству был непростым. Ранее Анна пережила инсульт и долгое время восстанавливалась. Поклонники знают, что она давно мечтала о ребенке. О радостной новости она объявила в начале апреля, опубликовав трогательное видео с округлившимся животом. Ее сестра, телеведущая Ольга Бузова, пришла в восторг и трогательно поздравила влюбленных.