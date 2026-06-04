Анна Бузова и ее муж узнали пол ребенка: «Девочка будет»

Анна Бузова призналась, что долгие годы мечтала о ребенке и много раз представляла, как будет прыгать от счастья, увидев две полоски на тесте. Однако реальность оказалась совершенно иной.

«Мне казалось, что кроме тотального счастья я не буду испытывать ничего. Но когда это случилось, я словно окаменела телом, а внутри был такой ураган чувств, что мне казалось, меня просто разорвет. Причем чувства были далекие от безусловной радости: там были вперемешку шок, страх, тревога, счастье, смятение, паника... И все это сразу в какой-то пиковой степени», — поделилась Анна.

Она уточнила, что не прибегала к процедуре ЭКО. После того как первая эмоциональная волна спала, Бузова перепроверила тест несколько раз и даже рассматривала его почти под лупой, а потом села на диван и разрыдалась.

Пол ребенка супруги решили не скрывать, а превратить это в игру для близких.

«Перед тем, как разрезать торт, попросила родных и близких снять короткое видео на память и заодно узнать, у кого как работает интуиция. Так удивительно, но все со стороны Кости думали, что девочка, а с моей — чувствовали мальчика. Я сама к моменту X начала больше склоняться к мальчику», — рассказала Анна.

Она добавила, что в первую очередь для них важно здоровье малышки, и любой вариант был бы счастьем, но у каждого есть свои представления и предпочтения.

Подписчики тут же принялись поздравлять пару. «Классно, девочка будет!», «Какие новости, ура!», «Поздравляю вас, почему-то я очень хотела, чтобы у вас была девочка», «Легких родов вам, Анна, какие классные моменты», «Какое счастье! Самое главное — пусть будет здоровенькой, все остальное вы ей дадите», — пишут комментаторы.

Сама Анна чувствует себя хорошо, беременность протекает легко. Она продолжает вести активный образ жизни, много путешествует и делится радостными моментами в своем блоге.

Анна Бузова долгое время работала в сфере фитнеса и здорового питания, а позже занялась бизнесом. Она предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому новость о романе с бизнесменом Константином Штрыкиным стала для многих неожиданностью.

Пара не дает интервью и редко появляется на светских мероприятиях. Известно, что Штрыкин — предприниматель, специализирующийся на грузоперевозках, и он активно участвует в подготовке к родам, помогая Анне обустроить детскую комнату.

Имя для дочери супруги пока не выбрали, но обещают раскрыть его после рождения малышки. Ольга Бузова, узнав новость, написала сестре в соцсетях: «Я так рада! Теперь буду самой крутой тетей!».