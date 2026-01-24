Анна Асти сделала заявление на шоу "Голос": "У меня все песни одна на другую похожи"

Певица Анна Асти стала одной из наставниц нового сезона шоу "Голос" на Первом канале. Во время первого же выпуска исполнительница хита "Повело" сделала признание. Анна Асти продемонстрировала, что у нее в наличие и чувство юмора, и самоирония.

Что сказала о своем репертуаре Анна Асти

На Первом канале в минувшую пятницу стартовал новый сезон популярного шоу "Голос". Кресло наставника в нем впервые в истории заняла популярная певица Анна Асти. В перерывах между выступлениями Ильдар Абдразаков задал своим коллегам компрометирующий вопрос о том, не забывали ли они слова собственных песен.

На это Анна Асти непринужденно ответила, что с ней такое происходит постоянно.

"Я регулярно, у меня все песни одна на другую похожи", — заявила Анна Асти.

Как Асти сорвала съемки шоу "Голос"

Анна Асти сорвала первый день съемок шоу "Голос". В декабре она не появилась в назначенный день в студии. Анна Асти так сильно заболела, что не смогла встать с постели.

В шоке от действий певицы была ведущая проекта Яна Чурикова. Она тогда признавалась, что не понимает, как такое возможно, когда знаешь, что тебя ждут 300 человек. Но видимо, Анна Асти сумела быстро взять себя в руки, поправила здоровье. И вот шоу "Голос" в назначенный день вышло в эфир. Вместе с Анной Асти.

