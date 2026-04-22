Мама Тимати раскрыла правду об отношениях с Анастасией Решетовой

Симона Юнусова подтвердила, что не общается с Анастасией Решетовой. Мама Тимати не находит точек соприкосновения с экс-избранницей сына, родившей от него ребенка.
Симона Юнусова в личном блоге устроила интерактив с подписчиками. Во время него она ответила на самые частые вопросы, которые ей задают. Многих, конечно же, волнует, общается ли Симона с мамой своего внука Ратмира, моделью Анастасией Решетовой.
"Какие у вас взаимоотношения с Анастасией Решетовой", — поинтересовались в Сети.
"У нас их нет", — лаконично ответила мама Тимати.
Тимати с мамой. Фото: соцсети
Собственно, о том, что Симона недолюбливает Решетову, известно давно. И она лишь в очередной раз подтвердила то, что все и так знают. Почему две дамы не сошлись характерами, они не объясняют.
Зато мама Тимати очень благосклонно относится к Вале Ивановой, в августе прошлого года подарившей дочку Тимати. Симона Юнусова даже была на родах у Вали и сама перерезала пуповину.
Что касается Анастасии Решетовой, то сейчас она активно готовится к смене матримониального статуса. Ей наконец-то поступило предложение руки и сердца. 33-летний Владислав Абрамян, сын Ары Абрамяна, возглавляющего Союз армян России, позвал Решетову замуж. Свадьба, по словам Решетовой, будет камерной.
