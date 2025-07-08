Алсу исполнила мечту 8-летнего сына, которого скрывает от публики

Певица Алсу крайне редко выводит в свет восьмилетнего сына Рафаэля. Не так давно мальчик побывал на концерте своей звездной мамы. Говоря о сыне, поп-дива призналась, что он обладает совершенным чистым слухом. Легко улавливает любые колебания и слышит неточность в нотах.

Как и его мама, Рафаэль увлекается музыкой. Алсу исполнила мечту сынишки, разрешив ему спеть в гостях у ее подруги. Она привела сына в гости к певице Еве Власовой. Они вместе записали трек "Табу". После развода с Яном Абрамовым тема расставания стала для певицы наиболее актуальной.

Так, Рафаэль заснял на камеру, как его мама поет дуэтом с Евой. В какой-то момент Алсу предложила сынишке им подпеть. И мальчик тут же согласился. Он явно не стеснялся того, что его вокал могут услышать и другие.