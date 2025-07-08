Алсу исполнила мечту 8-летнего сына, которого скрывает от публики

Певица Алсу крайне редко выводит в свет восьмилетнего сына Рафаэля. Не так давно мальчик побывал на концерте своей звездной мамы. Говоря о сыне, поп-дива призналась, что он обладает совершенным чистым слухом. Легко улавливает любые колебания и слышит неточность в нотах.
Как и его мама, Рафаэль увлекается музыкой. Алсу исполнила мечту сынишки, разрешив ему спеть в гостях у ее подруги. Она привела сына в гости к певице Еве Власовой. Они вместе записали трек "Табу". После развода с Яном Абрамовым тема расставания стала для певицы наиболее актуальной.
Так, Рафаэль заснял на камеру, как его мама поет дуэтом с Евой. В какой-то момент Алсу предложила сынишке им подпеть. И мальчик тут же согласился. Он явно не стеснялся того, что его вокал могут услышать и другие.
"Сбылась мечта Рафаэльчика, мы побывали в гостях у Евы и спели вместе любимую на сегодняшний день песню", — отметила Алсу.
Алсу и Ева Власова спели песню "Табу". Фото: соцсети
Причем сам Рафаэль оказался за кадром. Поклонники могли только слышать его голос на видео. Алсу растит своих детей с понимаем того, что такое скромность. Дочки поп-дивы Сафина и Микелла остались на стороне мамы, когда та решила разойтись с Яном Абрамовым. Дети ее во всем поддержали.
Мы также писали, где будет учиться 17-летняя дочь Алсу: окончила престижную школу в Принстоне.
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