Младшая дочь Алсу окончила школу в Америке: фото с выпускного

Не так давно младшая дочка певицы Алсу отметила свое 17-летие. А сейчас Микелла Абрамова стала выпускницей. Она окончила одну из частных школ в США. Подруга дочки поп-дивы поделилась фотографиями юной выпускницы с вечеринки в пансионате The Hun School of Princeton. Училась Микелла в Нью-Джерси.

Для праздника наследница бизнесмена Яна Абрамова выбрала облегающее платье в пол с открытыми плечами и изящной линией декольте. Микелла отдала предпочтение монохромному алому оттенку. Выглядела дочка поп-дивы старше своих американских ровесников. Девушка давно выступает на сцене. И знает, как подать себя публике.

Ходили слухи, что год обучения Микеллы в этом образовательном учреждении обходился ее родителям в 6 млн рублей. И благодаря своему диплому дочка поп-дивы может поступить в любой престижный вуз в Америке, пишет Super .

Не исключено, что Микелла захочет связать свою жизнь со сценой. Правда пока она не высказывалась о своей будущей профессии. Девочка уже принимала участие в шоу "Голос. Дети". И тогда влипла в скандал с голосованием. В итоге Микелла осталась без победы на проекте из-за накрутки голосов.