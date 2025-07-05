Где будет учиться 17-летняя дочь Алсу: окончила престижную школу в Принстоне

Алсу. Фото: Oleg Spiridonov / Global Look Press

Алсу — про 17-летнюю дочь Микеллу «Она понимает, насколько важно получить хорошее образование»

Микелла Абрамова закончила элитную американскую школу The Hun School of Princeton. Год учебы там стоит около пяти миллионов рублей. Обучение позволяет поступить в топовые университеты мира.

17-летняя дочка певицы Алсу решила связать свою жизнь с юриспруденцией. Сейчас она усиленно готовится к поступлению в один из лучших американских вузов. Конкретный университет пока неизвестен. Несколько лет девочка целенаправленно учится, мечтает получить качественное образование и серьезную профессию.

При этом дочка бизнесмена Яна Абрамова продолжает заниматься музыкой. В 2019 году она была участницей проекта "Голос. Дети". Ее мама подчеркивает, что Микелла успешно совмещает хобби и учебу. Девочка хорошо понимает: путь в музыкальной индустрии непрост и доступен немногим.

«Микелла сейчас сделала акцент на учебе, и у нее прекрасные результаты. При этом дочка не оставляет мечту — параллельно продолжает заниматься музыкой. В то же время она понимает, насколько важно получить хорошее образование», — приводит kp.ru слова Алсу.

Говоря о темпераменте младшей дочки, певица намекнула, что она совсем не похожа на старшую сестру Сафину. Та более сдержанная и спокойная. Дети поддержали свою звездную маму, когда та решила развестись с их отцом. У певицы также есть сын Рафаэль. Его артистка долгое время скрывала. Но не так давно мальчик пришел на мамин концерт. И поклонники Алсу смогли его увидеть.

Ранее мы также писали, что младшая дочь Алсу окончила школу в Америке: фото с выпускного.

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