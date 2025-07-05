Где будет учиться 17-летняя дочь Алсу: окончила престижную школу в Принстоне

Микелла Абрамова закончила элитную американскую школу The Hun School of Princeton. Год учебы там стоит около пяти миллионов рублей. Обучение позволяет поступить в топовые университеты мира.

17-летняя дочка певицы Алсу решила связать свою жизнь с юриспруденцией. Сейчас она усиленно готовится к поступлению в один из лучших американских вузов. Конкретный университет пока неизвестен. Несколько лет девочка целенаправленно учится, мечтает получить качественное образование и серьезную профессию.

При этом дочка бизнесмена Яна Абрамова продолжает заниматься музыкой. В 2019 году она была участницей проекта "Голос. Дети". Ее мама подчеркивает, что Микелла успешно совмещает хобби и учебу. Девочка хорошо понимает: путь в музыкальной индустрии непрост и доступен немногим.

«Микелла сейчас сделала акцент на учебе, и у нее прекрасные результаты. При этом дочка не оставляет мечту — параллельно продолжает заниматься музыкой. В то же время она понимает, насколько важно получить хорошее образование», — приводит kp.ru слова Алсу.

Говоря о темпераменте младшей дочки, певица намекнула, что она совсем не похожа на старшую сестру Сафину. Та более сдержанная и спокойная. Дети поддержали свою звездную маму, когда та решила развестись с их отцом. У певицы также есть сын Рафаэль. Его артистка долгое время скрывала. Но не так давно мальчик пришел на мамин концерт. И поклонники Алсу смогли его увидеть.

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