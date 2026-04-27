Алферова впервые высказалась после свадьбы Бероева: «Теперь уже счастливо живу»

Ксения Алферова, которая долгое время хранила молчание после официального развода и последующих новостей о новом браке бывшего мужа, наконец вышла на связь.

По словам актрисы, сейчас она переживает новый этап в своей жизни. Судя по атмосферным фото, где она ест мороженое в уютном кафе, Алферова настроена на позитив.

«Для тех, кто за меня переживает: спасибо вам, у меня всё хорошо, теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!», — написала актриса в соцсетях.

Поклонники заметили, что актриса сменила имидж: у нее появилась короткая стрижка, которая, по мнению фанатов, очень ей идет. Этот шаг многие восприняли как символ начала новой главы.

Ксения не стала уточнять, появились ли у нее новые отношения или романтические увлечения, но ее жизнерадостный тон говорит сам за себя. Актриса явно оставила в прошлом переживания, связанные с разводом, и настроена на творчество и гармонию с собой.

Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев прожили в браке более 20 лет. У пары есть дочь Евдокия. О разводе стало известно в начале 2026 года, когда Бероев объявил о своих новых отношениях с молодой балериной Анной Панкратовой. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет.

Сам Бероев в недавних интервью утверждал, что их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году, и он не считает нужным скрывать свою новую любовь.