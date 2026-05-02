Алексей Смагажевский о разводе с Нелли Ермолаевой: «Меня просто размазало»

Если женщина перенесла расставание относительно спокойно, то ее экс-избранник до сих пор тяжело переживает разрыв.

Алексей поделился своими переживаниями в социальных сетях. Некоторые его публикации вызывают беспокойство у подписчиков.

«Расставание становится невыносимым не из-за самого факта ухода, а из-за того, что ты продолжаешь ждать, продолжаешь проверять, продолжаешь искать знаки, продолжаешь спорить с реальностью. И каждый день ты снова отдаешь человеку власть над своим состоянием. Пережить расставание — это не стать каменным. Нужно перестать разрушать себя надеждой там, где уже все закончилось. Сначала нужно вытащить человека из головы, а потом из тела», — написал Смагажевский.

По словам начинающего блогера, какое-то время он был просто не в себе.

«После разрыва я не стал сильным. Сначала меня просто размазало. Я не собираюсь играть в героя и признаю, что было мерзкое чувство, словно тебя выкинули из собственной жизни. И первое, что я сделал — это перестал врать себе. Я запретил себе унижаться там, где меня уже не выбирают», — высказался подавленный экс-супруг Ермолаевой.

Отношения пары разладились еще в 2024 году. В декабре Алексей впервые заговорил о расставании с избранницей.

«Я благодарен жизненному этапу, который свел меня с Нелли. Она меня многому научила — яркая, открытая, эмоциональная, уверенная, стабильная. Рядом с такой женщиной мужчина должен быть максимально сильным», — делился тогда мужчина.

Однако сама Нелли, по ее словам, не догадывалась о проблемах в личной жизни. Шокирующую новость о расставании она узнала из личного блога возлюбленного. Вскоре после этого она подала на развод — к удивлению самого Смагажевского.

После выяснения отношений пара забрала заявления. Оба поговорили по душам и решили дать отношениям второй шанс.

«Я долго молчала… Проживала непростой, да что я вру… ужаснейший период жизни… Когда мы расстались с Лешей… Врагу не пожелаешь того, что со мной было… Как будто ребра ломали… Ловила панические атаки, бессонные ночи, мысли накручивала на вентилятор. В ноябре мы поругались с мужем, но ровно так, как и все ругаются», — вспоминала Ермолаева тот период.

К сожалению, вновь обретенная гармония продлилась недолго. В марте 2026 года они снова подали на развод. Сейчас Нелли позиционирует себя как свободную женщину, строит новые отношения и занимается воспитанием дочери Николь.