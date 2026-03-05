Нелли Ермолаева о разрыве с мужем: "Как будто ребра ломали"

Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаевой и ее муж Алексей Смагажевский расстались. Слухи об их разрыве циркулировали довольно продолжительное время. И вот, наконец, подтвердились окончательно.

Кризис в браке пары наступил приблизительно два года назад, и многие практически не сомневались в скором финале этих отношений. Несмотря на это, Ермолаева и Смагажевский прилагали всяческие усилия, чтобы сохранить семью.

Еще весной прошлого года Нелли опровергала слухи о возможном разводе, отмечая, что конфликты между супругами являются естественной частью любых долгосрочных отношений. Но так она сохраняла хорошую мину при плохой игре…

Как Нелли Ермолаевой сделали предложение через две недели после знакомства

Отношения телеведущей с предпринимателем развивались очень быстро. Спустя лишь два месяца после знакомства мужчина сделал Нелли Ермолаевой предложение. Тогда многие упрекали ее в столь поспешном решении. Однако Ермолаева стойко держала оборону.

Она отмечала, что в таких случаях не существует универсальных правил или норм, ведь каждый волен сам решать, как ему жить.

Также она признавалась, что не следует устаревшим стереотипам и устоям, которые когда-то прививались обществом или старшим поколением.

По мнению звезды, многие кавалеры излишне затягивают с решением о браке. А вот по-настоящему уверенный в себе, зрелый и самодостаточный мужчина не боится быстро определяться с выбором и не нуждается в длительных проверках чувств.

По словам Ермолаевой, пара поспешила с регистрацией брака, не желая тратить попусту драгоценное время. Она рассказала, что Алексей сделал предложение спустя лишь два месяца знакомства, и добавила:

"Скажу так, не слушайте никого, живите так, как вам хочется. Нарушайте эти дурацкие правила. А самое главное — не теряйте время, живите и наслаждайтесь сегодня".

Кризис в отношениях Нелли Ермолаевой и ее мужа

В декабре 2024 года инициатором оглашения разрыва пары стал сам Алексей. В своем обращении он выразил благодарность судьбе за встречу с женой, отметив, что она яркая, открытая и эмоциональная личность, которая научила его многому. По его словам, рядом с такой женщиной мужчина обязан быть особенно сильным.

Это заявление стало неожиданностью для Ермолаевой, которая узнала о нем из социальных сетей. В ответном видео звезда, едва сдерживая слезы, подвергла критике действия бывшего возлюбленного.

Впоследствии именно Нелли подала на развод, что уже удивило Алексея. Он пояснил, что его пост говорил лишь о временной паузе в отношениях, а о начале бракоразводного процесса он узнал, находясь в дороге.

А весной 2025 года Нелли Ермолаева отмечала, что они примирились.

Рассказывая еще о временном расставании, Ермолаева отмечала, что пережитое было невыносимым.