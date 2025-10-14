Адвокат Вербицкая-Линник рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной: "Еще не раз порадует нас"
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press
За здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной молятся в монастырях
Подруга актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, адвокат Юлия Вербицкая-Линник, сообщила последние новости о состоянии знаменитости. Лидия Николаевна уже почти неделю находится в клинике. Как она себя чувствует?
Что происходит сейчас с Лидией Федосеевой-Шукшиной?
Выписывать Лидию Федосееву-Шукшину врачи пока не планируют. Они делают все возможное для стабилизации состояния своей именитой пациентки. Но пока о каких-то кардинальных улучшениях говорить очень рано.
"За здоровье Лидии Николаевны молятся в монастырях", — поделилась Вербицкая-Линник с MK.RU.
В клинике актрису поддерживает ее младшая дочь Ольга, она практически не отходит от матери. Поклонники Федосеевой-Шукшиной, по словам Вербицкой-Линник, заказывают молебны в храмах по всей стране. Адвокат считает, что шансы на выздоровление звезды есть.
"Благодаря силе молитв и золотым рукам врачей она еще не раз порадует нас", — добавила Вербицкая-Линник.