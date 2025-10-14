Адвокат Вербицкая-Линник рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной: "Еще не раз порадует нас"

Подруга актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, адвокат Юлия Вербицкая-Линник, сообщила последние новости о состоянии знаменитости. Лидия Николаевна уже почти неделю находится в клинике. Как она себя чувствует?

Что происходит сейчас с Лидией Федосеевой-Шукшиной?

Выписывать Лидию Федосееву-Шукшину врачи пока не планируют. Они делают все возможное для стабилизации состояния своей именитой пациентки. Но пока о каких-то кардинальных улучшениях говорить очень рано.

"За здоровье Лидии Николаевны молятся в монастырях", — поделилась Вербицкая-Линник с MK.RU .

В клинике актрису поддерживает ее младшая дочь Ольга, она практически не отходит от матери. Поклонники Федосеевой-Шукшиной, по словам Вербицкой-Линник, заказывают молебны в храмах по всей стране. Адвокат считает, что шансы на выздоровление звезды есть.

"Благодаря силе молитв и золотым рукам врачей она еще не раз порадует нас", — добавила Вербицкая-Линник.

Как сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина

Лидии Федосеевой-Шукшиной 25 сентября исполнилось 87 лет. В свой день рождения она рассказала, что больше всего хочет, чтобы ее близкие помирились. Актриса назвала это желание своим последним в жизни.

Живет Лидия Федосеева-Шукшина вместе с дочкой Ольгой Шукшиной. Знаменитость уже написала завещание и распределила все свое наследство между родными.

А вы как считаете, помирятся ли дети и внуки Лидии Федосеевой-Шукшиной? Ответьте в комментариях.