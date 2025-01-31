Лидия Федосеева-Шукшина — о тяжбе с дочкой: «Адвокаты Марии допрашивали меня в суде, как преступницу»
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press
Знаменитая актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которой исполнилось 86 лет, обратилась к своим дочерям Ольге и Марии с эмоциональным посланием, полным боли и разочарования.
Лидия Федосеева-Шукшина высказала глубокую обеспокоенность и усталость от длительных судебных разбирательств, связанных с наследством ее мужа, Василия Шукшина. А именно, речь идет о доле в авторских правах.
Она подчеркнула, что не понимает, как ее дочь Мария Шукшина, которая учит всех нравственности и духовности, может пытаться лишить ее доли в авторских правах, наследии мужа, Василия Макаровича Шукшина, и находить свидетелей против нее в суде.
«Для меня было тяжело пережить то, что адвокаты Марии допрашивали меня в суде, как какую-то преступницу. Слава богу, рядом был мой адвокат Юлия Вербицкая-Линник, она мне помогла пережить это непростое испытание», — цитирует MK.RU Лидию Федосееву-Шукшину.
Обращение Лидии Федосеевой-Шукшиной к дочерям пронизано глубокой печалью и разочарованием. Актриса, известная своим талантом и непоколебимой позицией, взывает к справедливости и миру в своей семье. Ее слова свидетельствуют о глубоком кризисе в отношениях с дочерьми, вызванном наследственным спором.
«Моя самая большая мечта, чтобы в нашем доме наступил мир», — подчеркнула Лидия Федосеева-Шукшина.