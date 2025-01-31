Лидия Федосеева-Шукшина — о тяжбе с дочкой: «Адвокаты Марии допрашивали меня в суде, как преступницу»

Лидия Федосеева-Шукшина высказала глубокую обеспокоенность и усталость от длительных судебных разбирательств, связанных с наследством ее мужа, Василия Шукшина. А именно, речь идет о доле в авторских правах.

Она подчеркнула, что не понимает, как ее дочь Мария Шукшина, которая учит всех нравственности и духовности, может пытаться лишить ее доли в авторских правах, наследии мужа, Василия Макаровича Шукшина, и находить свидетелей против нее в суде.

«Для меня было тяжело пережить то, что адвокаты Марии допрашивали меня в суде, как какую-то преступницу. Слава богу, рядом был мой адвокат Юлия Вербицкая-Линник, она мне помогла пережить это непростое испытание», — цитирует MK.RU Лидию Федосееву-Шукшину.

Обращение Лидии Федосеевой-Шукшиной к дочерям пронизано глубокой печалью и разочарованием. Актриса, известная своим талантом и непоколебимой позицией, взывает к справедливости и миру в своей семье. Ее слова свидетельствуют о глубоком кризисе в отношениях с дочерьми, вызванном наследственным спором.