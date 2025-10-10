Что происходит с 87-летней Федосеевой-Шукшиной: живет с дочкой, распределила наследство

В пятницу, 10 октября, стало известно о том, что вдова писателя и режиссера Василия Шукшина — 87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина — была срочно госпитализирована. Ее на скорой доставили в одну из московских больниц.

Что известно о Федосеевой-Шукшиной

Актриса жаловалась на острые боли в сердце и тахикардию. Медики на скорой помощи приняли решение положить вдову Шукшина в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Лидия Николаевна также жалуется на повышенное давление. По словам актрисы, в некоторые минуты ей кажется, что "сердце почти выскакивает из груди". Столкнулась Федосеева-Шукшина также и с сильной одышкой. У нее болят ноги, спина. Она может ходить только с поддержкой или на ходунках. О них актриса часто забывает, так как страдает провалами в памяти.

Иногда Лидия Николаевна пытается встать без опоры, рискуя потерять равновесие и упасть. Поэтому она нуждается в постоянно присмотре.

С кем живет Федосеева-Шукшина

Рядом с именитой мамой ее дочка Ольга Шукшина. Актриса была вынуждена поселиться в Новой Москве. Несмотря на сложные отношения в семье, Федосеева-Шукшина уже распределила наследство между своими детьми — дочерьми Ольгой и Марией. Также она оставила почти миллион рублей на свои похороны.

Эту сумму она доверила Марии Шукшиной, которая должна будет взять на себя все вопросы по захоронению после смерти матери. На этом настояла Федосеева-Шукшина.

Актриса не скрывает: в преклонном возрасте у нее есть только одно желание, чтобы ее дети помирились. Однако дочери Василия Шукшина не общаются между собой.

А как вы считаете, почему дети Лидии Федосеевой-Шукшиной не ладят между собой? Пишите в комментариях.

