Адвокат о разводе Бондарчука и Андреевой: «Сами все скоро узнаете»

В четверг, 30 апреля, в Донском суде Москвы прошла беседа, посвященная расторжению брака актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука. На мероприятие прибыл только один представитель стороны истца.

Разговор защитника пары с судьей продлился недолго. После окончания беседы представитель Андреевой отказался от комментариев и быстрым шагом направился к ожидавшему его автомобилю. Журналисты попытались получить хоть какую-то информацию, но адвокат ограничился кратким ответом.

«Без комментариев. Сами все скоро узнаете!» — заявил защитник актрисы.

О том, что предварительная беседа назначена на 30 апреля, стало известно ранее — соответствующая информация публиковалась в материалах столичной судебной инстанции.

Исковое заявление о расторжении брака Паулина Андреева-Бондарчук подала 15 апреля 2026 года. Документы поступили мировому судье судебного участка №244 района Донской города Москвы. Актриса выступает инициатором развода — заявление оформлено от ее имени к Федору Бондарчуку.

О намерении расстаться пара объявила еще в марте 2025 года. Тогда Андреева опубликовала совместное обращение к поклонникам в социальных сетях.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов о глубоком уважении и благодарность друг к другу не могут описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — писала актриса в своем посте.

В октябре 2025 года появлялась информация о возможном примирении супругов. Источники сообщали, что Бондарчук якобы пытается сохранить семью. Однако впоследствии эти сведения не подтвердились.