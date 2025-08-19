Штурм предполагает, что Товстик купил жене Диброва дом — выгодная сделка

Роман Товстик вполне мог купить частный дом для своей Полины. В этом случае жена Дмитрия Диброва не стала бы претендовать на завидный особняк телеведущего на Рублевке. Кроме того, шоумен получил бы от предполагаемого любовника своей жены своеобразный калым, или выкуп.

Наталья Штурм в интервью сайту Teleprogramma.org поделилась своим мнением на этот счет. Она не исключает, что Товстик и Дибров пришли к взаимовыгодному соглашению.

Товстик выплатил калым за Полину?

"Не исключено, что Товстик купил Полине и детям дом. Выведя таким образом спорный объект — дом Диброва — из-под раздела имущества. Странно для бизнесмена делать такой необдуманный щедрый подарок. Я имею ввиду оформление дома на чужого человека. Но как калым Диброву за жену — это неплохой вариант", — считает Штурм.

Драки не было?

Певица также уверена, что Товстик вовсе не скандалил с женой Еленой.

"По поводу сломанных ног — здесь все понятно. Несолидно для бизнесмена он себя ведет, как-то мелко. Оставить все нужно Елене и красиво начать новую жизнь. Роман спокойно мог что-то тяжелое уронить себе на ногу. А потом обвинить во всем жену. И тут же зафиксировать это в рублевской клинике. Да бумажка стоит больших денег. Сама справочка нужна ему для плохого портрета жены. Елена не оратор, по ее высказываниям, чувствует себя нервно и беспомощно. Любой судья поймет эту женщину. Она не нуждается в лишних дифирамбах. Жена тут единственная пострадавшая сторона", — уточнила Наталья.

Чего ждать?

На свои места все станет только после того, как Дибровы официально разведутся. Если, конечно, это случится. Муж Полины, скорее всего, останется при своем. Штурм уверена, что он просто так не расстанется со своим имуществом.