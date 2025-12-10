Адвокат Даниелова — о сыне Прилучного после переезда к Муцениеце: "Ребенок наконец услышан мамой"

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова прокомментировала ситуацию вокруг переезда сына звезды сериала "Мажор", 13-летнего Тимофея, к его матери Агате Муцениеце. Она также высказалась о том, как сейчас складываются отношения в семье.

Ведь изначально мальчик отказывался жить с Агатой. Но суд постановил, что Тимофей должен вернуться к матери. Таким образом, актриса выиграла у бывшего мужа на суде, установив дальнейшее местожительство ребенка.

Как Муцениеце "уживается" с сыном

Отношения матери и сына пошли на лад, когда Агата объявила о своей третьей беременности. Тимофей даже присутствовал на вечеринке по случаю объявления пола будущего малыша. Второй муж Муцениеце, аккордеонист Петр Дранга, был не против, что его пасынок также пришел на гендер-пати. Тимофей тогда обнимался с мамой и радовался за нее.

А вот что говорит об этом Оксана Даниелова. Она уточнила, что в семье действительно все наладилось. Прилучный поддерживает сына, который решил пожить у мамы. Тем более что это желание самого Тимофея.

"Тимофей проживает с мамой и, что особенно важно, в настоящее время желает с ней проживать. Павел всецело поддерживает решение сына и, как отец, искренне рад тому, что ребенок наконец услышан мамой, пусть и таким радикальным образом. А равно тому, что мать все же сумела наладить с сыном отношения, полностью нивелировав его обиды, явившиеся непосредственной причиной столь острого и категоричного желания Тимофея проживать с отцом и дозировать общение с матерью. В связи с чем настоящим заявляю, что спор по определению места жительства Тимофея завершен и завершен он самым благоприятным для всех его сторон образом", — отметила Даниелова.

Что происходит в семье Муцениеце

Не так давно Агата стала мамой в третий раз. Она родила дочку, имя которой пока скрывает. Муцениеце с новорожденной крохой уже выписали из роддома. Актриса вернулась домой, где ее ждали дети Прилучного — сын Тимофей и дочка Мия. Пока не известно, живет ли второй муж Агаты с ними под одной крышей.

До этого ходили слухи, что супруги не спешили съезжаться. Якобы они строили семейное загородное гнездышко — дом, в котором хотели жить все вместе. Но сама Агата это пока никак не комментирует, хотя то и дело рекламирует в своем микроблоге новую мебель.

А как вы считаете, почему сын Прилучного передумал жить у него и вернулся к Муцениеце? Пишите в комментариях.