Адвокат Артема Чекалина: «У влиятельных людей интерес к его бизнесу»

По словам адвоката, судебные заседания по делу Чекалина внезапно ускорились после того, как в сети появилась информация о тяжелой болезни его бывшей супруги Валерии (известной как блогер Лерчек). Процессы стали назначать по два, а то и три раза в неделю.

«Не знаю, какие слова можно подобрать, потому что я под большим впечатлением от ситуации. Большая трагедия происходит... Когда стало понятно, что у Валерии такой тяжелый диагноз, что он подтвержден медицинскими документами и разными врачами, после того, как ее дело было приостановлено, то по Артему все полетело с космической скоростью», — заявил Третьяков в беседе с журналистами.

Напомним, что уголовное преследование Лерчек было приостановлено в связи с онкологическим заболеванием. У Валерии диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами. Она уже прошла четвертый курс химиотерапии, а всего ей предстоит девять курсов химио- и иммунотерапии.

Адвокат считает, что ускорение процесса имело конкретную цель — успеть вынести приговор до того, как у Чекалина появится право ходатайствовать об отсрочке наказания. Эта отсрочка полагается осужденным, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей. На момент вынесения приговора общим детям Артема и Валерии — двойняшкам Алисе и Богдану (10 лет) и Льву (4 года) — не исполнилось 14 лет.

«Я не исключаю, что после диагноза Валерии все так стремительно побежало. Это может быть связано с тем, чтобы Артем не мог претендовать на отсрочку наказания до того времени, пока их общим детям не исполнилось бы 14 лет», — пояснил позицию защиты Третьяков.

Помимо прочего, защитник предположил, что за всей этой историей могут стоять очень влиятельные люди. Якобы Чекалина «заказали» те, кто хотел отобрать прибыльный бизнес блогеров.

«У влиятельных людей интерес к его бизнесу», — резюмировал Третьяков, намекая, что преследование популярных инфлюенсеров могло быть выгодно третьим лицам.

Он также обратил внимание на несоразмерность наказания: за отмывание денег блогер получил семь лет колонии, тогда как за убийство человека в России можно получить меньший срок.