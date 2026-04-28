Опубликованы первые кадры из СИЗО, где сидит Артем Чекалин

Пользователи Сети не скрывают шока от увиденного, называя место «ужасным». Сам блогер не считает себя виновным, отрицая обвинения в проведении финансовых операций по подложным документам.
Напомним, 13 апреля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в незаконных валютных операциях (вывод более 250 млн рублей за границу).
Защита уже подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Сторона защиты настаивает: «Состава преступления нет, так как не было нарушения валютного законодательства РФ... Никакие подложные документы в банк не предоставлялись». Адвокаты также заявили, что у нас есть ответы из 14 банков, подтверждающие этот факт.
При этом, по информации адвоката Константина Третьякова, все налоговые задолженности Артемом и Валерией Чекалиными полностью погашены. В частности, сам Чекалин после вынесения приговора перечислил налоговой службе 900 миллионов рублей.
В отношении самой Валерии Чекалиной (Лерчек) уголовное дело приостановлено. У блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Болезнь прогрессировала около полутора лет, пока Лерчек находилась под домашним арестом и не могла пройти полноценное обследование.
Артем и Валерия Чекалины развелись два года назад. У них остались трое общих детей. Лерчек сейчас проходит лечение, а адвокаты продолжают добиваться справедливости для ее бывшего супруга, надеясь на пересмотр приговора.