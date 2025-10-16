Ссоры из-за воспитания: Анастасия Решетова рассказала о конфликтах с Тимати

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова наконец-то раскрыла карты: как ей удается воспитывать сына Ратмира вместе с музыкантом после расставания, с какими трудностями сталкивается и почему сейчас чувствует себя по-настоящему счастливой.

Несмотря на то что пара рассталась вскоре после рождения ребенка, им удалось сохранить нормальные отношения. Анастасия признается, что в воспитании иногда случаются разногласия с отцом ребенка, но в целом все идет своим чередом.

"Да, иногда возникают недопонимания или споры с его отцом по вопросам воспитания. И Ратмир, как любой ребенок, капризничает или ведет себя не самым лучшим образом. Но все это моменты, без которых невозможно родительство", — делится модель в соцсетях.

Особенно трогательно Решетова рассказывает о материнстве:

"Роль мамы в целом приносит только радость. Самое ценное — видеть успехи твоего ребенка, его искреннюю улыбку, видеть сына здоровым и радостным. Это огромное счастье".

Кстати, о сходстве: внешне малыш — вылитая мама, да и характером пошел в нее — такой же эмоциональный и живой. Хотя, как шутит Анастасия, с возрастом у Ратмира проявляется собственный уникальный характер.

Что касается личной жизни, то здесь звезда предпочитает сохранять деликатность. Хотя ранее она намекала, что в прошлых отношениях столкнулась с психологическим давлением.

Сейчас 29-летняя Решетова полностью переключилась на карьеру и новые проекты. Недавно она запустила детское шоу "Детсовет", где дети вместе с экспертами обсуждают важные темы.

И, судя по тому, как легко и уверенно она говорит о своей жизни, кажется, Анастасия нашла идеальный баланс между материнством, бизнесом и личным счастьем.

А вы как относитесь к Анастасии Решетовой? Следите за ее аккаунтами в соцсетях?