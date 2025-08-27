88-летний Дроздов с женой живут на пенсию в 40 тысяч рублей с надбавками

88-летний Николай Дроздов вынужден жить на одну пенсию. Других источников дохода у экс-ведущего программы "В мире животных" нет. Об этом сообщила жена шоумена Татьяна.

Николай Дроздов не общается с дочками

Telegram-канал Mash передает, что дочки Николая Николаевича "бросили отца". Тот практически перестал самостоятельно ходить после операции. Дроздов с трудом встает с постели, его мучают сильные боли. Ранее телеведущий перенес хирургическое вмешательство на суставе.

Однако якобы дочери не оказывают отцу материальную помощь. Легенде отечественного ТВ операцию провели еще летом. В связи с плохим самочувствием Николай Николаевич не может участвовать в съемках. Он почти не встает.

Дроздова не зовут на съемки

Кроме того, из-за болезни телеведущий давно перестал получать какие-либо предложения по работе. Поэтому пара вынуждена жить на скромную пенсию — 40 тысяч рублей с надбавками. И других источников дохода у супругов нет. Также жена Дроздова дала понять, что они стараются справляться вдвоем. Полагаются только на себя, так как дети им не помогают.

У телеведущего есть две взрослые дочери — вот только отца они не навещают. Жена Дроздова уточнила, что кто-то в отъезде, а кто-по постоянно занят. У них нет времени провести время с 88-летним тяжелобольным пенсионером.

Ранее в прессе также появилась информация, что Дроздов потерял 10 сантиметров роста из-за хронического прогрессирующего заболевания скелета. До этого его рост был 180 см, а сейчас — 170 см.

Также годом ранее Николай Николаевич жаловался на плохое зрение. Еще больше десяти лет назад врачи сделали ему операцию на глазах. Тогда были удалены хрусталики и вместо них установлены импланты.

А в 2023 году писали, что Дроздов попал в больницу, где ему поставили тревожный диагноз. У него нашли воспалительные процессы внутренних органов, вызвавшие застойные явления. И тогда телеведущему потребовалась операция.