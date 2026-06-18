86-летний Эммануил Виторган показал повзрослевших дочерей на семейном торжестве

Актер Эммануил Виторган и его жена Ирина. Фото: КП/Борис Кудрявов

Народный артист России Эммануил Виторган опубликовал редкий снимок своих младших дочерей — 8-летней Этель и 6-летней Клары.

Фотография сделана во время праздника в ресторане, девочки запечатлены в вечерних платьях и с аккуратными укладками.

«Наши куколки», — подписал публикацию 86-летний актер.

Виторган воспитывает дочерей вместе с супругой Ириной Млодик, которая младше мужа на 22 года. Пара поженилась в 2001 году, для актера это четвертый брак.

Старшая дочь Этель родилась в 2018 году, младшая Клара — в 2020-м. Ирина Млодик по профессии искусствовед, занимается организацией выставок.

Фото: соцсети

Несмотря на возраст, Эммануил Виторган продолжает активно сниматься в кино и сериалах. В 2026 году он участвовал в нескольких проектах и неоднократно появлялся в телепрограммах.

В интервью актер называет семью главным источником сил и вдохновения. По его словам, дочери растут творческими личностями, увлекаются музыкой и рисованием.

Публикация вызвала отклик у подписчиков — многие отметили, что девочки повзрослели и похожи на мать.

Эммануил Виторган известен по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и «Джентльмены удачи».

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