86-летний Эммануил Виторган показал повзрослевших дочерей на семейном торжестве

Фотография сделана во время праздника в ресторане, девочки запечатлены в вечерних платьях и с аккуратными укладками.

«Наши куколки», — подписал публикацию 86-летний актер.

Виторган воспитывает дочерей вместе с супругой Ириной Млодик, которая младше мужа на 22 года. Пара поженилась в 2001 году, для актера это четвертый брак.

Старшая дочь Этель родилась в 2018 году, младшая Клара — в 2020-м. Ирина Млодик по профессии искусствовед, занимается организацией выставок.