86-летний Эммануил Виторган показал повзрослевших дочерей на семейном торжестве

Фотография сделана во время праздника в ресторане, девочки запечатлены в вечерних платьях и с аккуратными укладками.
«Наши куколки», — подписал публикацию 86-летний актер.
Виторган воспитывает дочерей вместе с супругой Ириной Млодик, которая младше мужа на 22 года. Пара поженилась в 2001 году, для актера это четвертый брак.
Старшая дочь Этель родилась в 2018 году, младшая Клара — в 2020-м. Ирина Млодик по профессии искусствовед, занимается организацией выставок.
Фото: соцсети
Несмотря на возраст, Эммануил Виторган продолжает активно сниматься в кино и сериалах. В 2026 году он участвовал в нескольких проектах и неоднократно появлялся в телепрограммах.
В интервью актер называет семью главным источником сил и вдохновения. По его словам, дочери растут творческими личностями, увлекаются музыкой и рисованием.
Публикация вызвала отклик у подписчиков — многие отметили, что девочки повзрослели и похожи на мать.
Эммануил Виторган известен по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и «Джентльмены удачи».