"Никто к ним за такие 'гроши' не пойдет": что пишут в Сети о поиске Виторганом и Млодик няни для дочерей

Ирина Млодик и Эммануил Виторган. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

В Сети возмущены зарплатой, которую собираются платить няне Ирина Млодик и Эммануил Виторган.

Пользователи Сети вне себя. Их очень задело объявление в личном блоге Эммануила Виторгана. Актер сообщил о поиске няне для дочерей.

Зарплата 100 тысяч рублей

Эммануил Виторган озвучил условия работы будущей няни Этель и Клары. Жить помощница должна в семье. Отводить девочек в школу и садик.

"Днем школа и сад. Все расходы, питание берем на себя. Оклад 100 тысяч рублей", — написал Эммануил Гедеонович.

Возмущение в Сети

Пользователи возмутились такой низкой зарплатой, по меркам Москвы. Они отметили, что няне придется следить сразу за двумя детьми. Дочери Виторган и Млодик в народе считаются избалованными.

Дочери Виторгана и Млодик Этель и Клара. Фото: соцсети Ирины Млодик

"Она цены вообще видела? Хоть бы поинтересовалась, сколько стоит такой труд. Двое в край избалованных детей. Приготовление еды. Поддержание порядка. И всего-то 100 тысяч. Никто к ним за такие гроши не пойдет", — уверена Полина.

"Всю жизнь мечтать о детях, чтобы с малых лет отдавать их в чужие руки по объявлению. Школа, сад необходимы, социализация нужна. Но в остальном! Нормальная мать между работой и ребенком всегда выберет ребенка (если материальное положение позволяет). Чему научит и что даст вашему ребенку чужой человек? Лотерея. Вот на фига на старости лет такие азартные игры?" — недоумевает М.Р.

"Почему не через агентства? В Москве достаточно агентств с квалифицированными сотрудниками, с высшим образованием и стажем работы с детьми. Но нужно заключать договор, прописывать все права и обязанности. Не в этом ли причина самостоятельного поиска?" — задалась вопросом Надежда Латыш.

"За 100 сами сидите с девочками", — отреагировала Оксана Горская.

"Не надо чужих в дом пускать. Уже одной хватило, которая всю семью грязью полила. Девочки уже подросли. Можно справиться", — посоветовала Виктория Иванова.

Скандальная няня Виторгана и Млодик

Не так давно женщина, заявившая, что работала в семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик, спровоцировала скандал. Она рассказала, с чем ей пришлось столкнуться. Няня жаловалась на плохое отношение к себе.

Женщина говорила, что ее в звездной семье постоянно унижали. Устраивали конфликты по мелочам и всячески придирались.Тогда же на связь вышла другая няня. Она опровергла слова предыдущей и заявила, что с ней Млодик и Виторган обращались очень корректно.

