"Никто к ним за такие 'гроши' не пойдет": что пишут в Сети о поиске Виторганом и Млодик няни для дочерей

"Она цены вообще видела? Хоть бы поинтересовалась, сколько стоит такой труд. Двое в край избалованных детей. Приготовление еды. Поддержание порядка. И всего-то 100 тысяч. Никто к ним за такие гроши не пойдет", — уверена Полина.

"Всю жизнь мечтать о детях, чтобы с малых лет отдавать их в чужие руки по объявлению. Школа, сад необходимы, социализация нужна. Но в остальном! Нормальная мать между работой и ребенком всегда выберет ребенка (если материальное положение позволяет). Чему научит и что даст вашему ребенку чужой человек? Лотерея. Вот на фига на старости лет такие азартные игры?" — недоумевает М.Р.

"Почему не через агентства? В Москве достаточно агентств с квалифицированными сотрудниками, с высшим образованием и стажем работы с детьми. Но нужно заключать договор, прописывать все права и обязанности. Не в этом ли причина самостоятельного поиска?" — задалась вопросом Надежда Латыш.

"За 100 сами сидите с девочками", — отреагировала Оксана Горская.

"Не надо чужих в дом пускать. Уже одной хватило, которая всю семью грязью полила. Девочки уже подросли. Можно справиться", — посоветовала Виктория Иванова.