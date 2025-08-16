"Никто к ним за такие 'гроши' не пойдет": что пишут в Сети о поиске Виторганом и Млодик няни для дочерей

Пользователи Сети вне себя. Их очень задело объявление в личном блоге Эммануила Виторгана. Актер сообщил о поиске няне для дочерей.
Зарплата 100 тысяч рублей
Эммануил Виторган озвучил условия работы будущей няни Этель и Клары. Жить помощница должна в семье. Отводить девочек в школу и садик.
"Днем школа и сад. Все расходы, питание берем на себя. Оклад 100 тысяч рублей", — написал Эммануил Гедеонович.
Возмущение в Сети
Пользователи возмутились такой низкой зарплатой, по меркам Москвы. Они отметили, что няне придется следить сразу за двумя детьми. Дочери Виторган и Млодик в народе считаются избалованными.
Дочери Виторгана и Млодик Этель и Клара. Фото: соцсети Ирины Млодик
"Она цены вообще видела? Хоть бы поинтересовалась, сколько стоит такой труд. Двое в край избалованных детей. Приготовление еды. Поддержание порядка. И всего-то 100 тысяч. Никто к ним за такие гроши не пойдет", — уверена Полина.
"Всю жизнь мечтать о детях, чтобы с малых лет отдавать их в чужие руки по объявлению. Школа, сад необходимы, социализация нужна. Но в остальном! Нормальная мать между работой и ребенком всегда выберет ребенка (если материальное положение позволяет). Чему научит и что даст вашему ребенку чужой человек? Лотерея. Вот на фига на старости лет такие азартные игры?" — недоумевает М.Р.
"Почему не через агентства? В Москве достаточно агентств с квалифицированными сотрудниками, с высшим образованием и стажем работы с детьми. Но нужно заключать договор, прописывать все права и обязанности. Не в этом ли причина самостоятельного поиска?" — задалась вопросом Надежда Латыш.
"За 100 сами сидите с девочками", — отреагировала Оксана Горская.
"Не надо чужих в дом пускать. Уже одной хватило, которая всю семью грязью полила. Девочки уже подросли. Можно справиться", — посоветовала Виктория Иванова.
Скандальная няня Виторгана и Млодик
Не так давно женщина, заявившая, что работала в семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик, спровоцировала скандал. Она рассказала, с чем ей пришлось столкнуться. Няня жаловалась на плохое отношение к себе.
Женщина говорила, что ее в звездной семье постоянно унижали. Устраивали конфликты по мелочам и всячески придирались.Тогда же на связь вышла другая няня. Она опровергла слова предыдущей и заявила, что с ней Млодик и Виторган обращались очень корректно.
