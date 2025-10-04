85-летний Виторган о дочках от Млодик: "Старшая пошла в первый класс, младшая — в подготовительную группу"

Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик рассказали, что хотят найти новую няню для своих маленьких дочек, семилетней Этель и шестилетней Клары.

До этого у них уже работала одна женщина, которую родители высоко ценили, но обстоятельства сложились так, что ей пришлось уйти. Теперь знаменитые родители активно заняты поиском достойной замены, которая смогла бы окружить заботой и вниманием их любимых детей.

Какими растут дочки Виторгана

Старшая Этель уже пошла в школу. А это значит, что ее надо будет забирать и провожать на занятия. Или же водить на какие-то дополнительные кружки. К тому же, Виторган бы хотел, чтобы у няни было педагогическое образование. Тогда она могла бы делать с Этель домашние задания.

Младшая Клара пока в саду, но уже посещает подготовительный класс. Так что заниматься няне придется сразу с двумя девочками.

"Несколько лет у нас была замечательная няня! Чистота, уход, прекрасно относилась к нашим детям. С болью в сердце пришлось расстаться. Что делать — мы подросли! Ищем няню, желательно с педагогическим образованием или с хорошим опытом! Старшая пошла в первый класс, младшая — в подготовительную группу", - отметил Виторган.

Сколько Виторган платит няне

Млодик подробно расписала, кого конкретно ищет для ухода за своими дочерьми. Она подчеркнула, что кандидатка должна будет водить детей в учебные заведения, заниматься с ними дома, поддерживать чистоту и уют в детской комнате, а также заботиться о питании малышей.

Что касается условий труда, то зарплата составит 100 тысяч рублей в месяц, предусмотрены еженедельный выходной и оплачиваемый отпуск. Семья живет в комфортном загородном доме, питание предоставляется работодателями. Все это создает привлекательные условия для желающих занять вакансию и стать частью семьи известного артиста.

Однако Виторган все еще не подобрал помощницу в дом. Возможно, из-за недавнего скандала. Бывшая няня дочек Млодик рассказала о том, как с ней обращались в доме. Якобы наследницы актера оказались слишком избалованными. Но сама жена Эммануила Гедеоновича все опровергла, заявив, что няня просто не справилась со своими обязанностями.