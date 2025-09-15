80-летняя мама Валентина Юдашкина прилетела в Россию к его вдове из Израиля

Марина Юдашкина рассказала о том, что к ней гости приехала ее свекровь. 80-летняя Раиса Петровна ведет активный образ жизни. Они живет в Израиле. И время от времени навещает своих родственников в России.

Как живет Юдашкина

Юдашкина, по сути, осталась одна в роскошном загородном особняке. Конечно, дом не пустует. Есть прислуга, охранники, садовники. Но дочка Марины с семьей давно обосновалась за границей. Галина Юдашкина строит успешный бизнес как в России, так и в Дубае.

Почти все лето вдова Валентина Юдашкина провела в разъездах. Она постоянно путешествовала вместе с дочкой Галиной, зятем Петром Максаковым и внуками. А их у Марины трое — Аркадий, Анатолий и малышка Агата Ариелла.

Модный дом Юдашкиных теперь на единственной наследнице именитого кутюрье. Во всех вопросах ей помогает муж. Вдова модельера не раз говорила о том, что все имущество унаследует именно Галина. Жена Валентина Абрамовича ни на что не претендует.

Мама Юдашкина прилетела в Россию

Приезд Раисы Ивановны стал для Марины настоящим подарком. Женщины поддерживают друг друга после утраты. Мама Валентина тяжело переживала его уход. Тот долгое время лечился от рака. Но недуг оказался сильнее. Болезнь стала прогрессировать, пошли метастазы. И спасти модельера врачи не могли.