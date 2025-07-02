Марина Юдашкина прилетела в Японию с внуками

Дочка Марины Юдашкиной строит успешный модный бизнес в Дубае. В этом ей помогает муж Петр Максаков. Своих детей — сыновей Анатолий и Аркадия, а также дочку Агату Ариеллу — они растят за границей.

В Москве вдова модельера Валентина Юдашкина, по сути, осталась одна. При муже Марина Юдашкина больше времени проводила в России. Но теперь всюду путешествует с дочкой Галиной.

В июне наследница модной империи вместе с мужем Петром приезжала проведать маму. Она с семьей жила на загородной вилле. У Юдашкиных есть просторный дом, который больше напоминает усадьбу. К особняку примыкает большой сад и огород, есть веранда и зона для отдыха с шезлонгами и местом для костра. Где обычно вечерами собирается вся семья.

Погостив в Москве, Галина Юдашкина вернулась за границу. В поездку отправилась и вдова именитого кутюрье. Вместе с внуками Марина Юдашкина проводит отпуск в Японии. На фото жена модельера предстала со своим старшим внуком Анатолием. Бабушка его нежно обнимала. Они прогулялись по рынку в Осаке.