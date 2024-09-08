«Словно жена миллиардера в Дубае»: Юдашкина в узком жемчужном платье с разрезом до середины бедра прижалась к Петру Максакову

Галина Юдашкина и Петр Максаков уединились в дубайском ресторане, а затем устроили фотосессию по случаю 10-летия свадьбы. За это время супруги завели троих детей: у пары есть сыновья Анатолий и Аркадий, а также дочка Агата Ариелла. Дочка модельера
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале
На свежем фото Галина Юдашкина позировала в узком жемчужном платье с разрезом до середины бедра, изящно подчеркнув стройную фигуру и область декольте, прижавшись к своему рослому и широкоплечему мужу. Петр Максаков оделся в более простом стиле: белые брюки, сливочную футболку и оливковую рубашку.
Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым. Фото: соцсети
Вот, что в Сети пишут поклонники, которые остались в восторге от наряда Галины Юдашкиной:
«Словно жена миллиардера в Дубае», - пишет Olga_Orlova.
«Гармоничная пара! Счастья им», - пожелала Polina_Sergeeva.
«Столько лет вместе и как молодожены», - подметила Tata_Semenova.
«Фигурка классная, а ведь у нее трое детей», - уточнила Snejanna_Foteeva.
«Молодец! Хорошо выглядит, стройная и муж довольный рядом, чувственная пара», - добавила Eva_Trushina.