«Словно жена миллиардера в Дубае»: Юдашкина в узком жемчужном платье с разрезом до середины бедра прижалась к Петру Максакову

Галина Юдашкина и Петр Максаков уединились в дубайском ресторане, а затем устроили фотосессию по случаю 10-летия свадьбы. За это время супруги завели троих детей: у пары есть сыновья Анатолий и Аркадий, а также дочка Агата Ариелла. Дочка модельера Валентина Юдашкина продолжает семейное дело, она занимается модным бизнесом, но живет в Дубае.

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На свежем фото Галина Юдашкина позировала в узком жемчужном платье с разрезом до середины бедра, изящно подчеркнув стройную фигуру и область декольте, прижавшись к своему рослому и широкоплечему мужу. Петр Максаков оделся в более простом стиле: белые брюки, сливочную футболку и оливковую рубашку.