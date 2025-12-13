53-летняя Дробязко о позднем материнстве: "Не было какой-то работы над этим. Пущено на самотек"

Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года. До этого фигуристка с мужем Повиласом Ванагасом фанатично отдавалась спорту. И о прибавлении в семье пара не думала. Как говорит чемпионка, они в каком-то смысле все пустили на самотек.

Что Дробязко говорит о материнстве

Маргарита дала понять, что у них с Повиласом не было четкого плана. Все эти годы они не думали о том, чтобы завести ребенка. Но потом все-таки поняли, что время уходит и нужно взяться за дело, если они хотят успеть родить малыша.

"Как-то все на самотек было пущено — пусть будет, как Бог даст. Не было какой-то работы над этим. А тут мы решили, что надо наконец пойти к врачу, сдать анализы, проверить свое здоровье, проверить, возможно ли еще или невозможно", - говорит Дробязко.

Как Дробязко решилась на материнство

Для фигуристки планирование беременности стало непростым этапом. Она была рада, что муж поддержал ее в этом вопросе. По словам Маргариты, она даже не знает, как пришла к идее забеременеть после 50 лет. Но поняв, что ждет ребенка, она старалась следить за всеми рекомендациями врачей. И все, как говорит Дробязко, прошло как по маслу.

Фигуристка продолжала выходить на лед и каталась до пятого месяца беременности. Спортсменка не могла представить, что заставит себя просто лежать дома, поделилась она в подкасте "Каток".

Сейчас маленькой Николине годик. И ее родители не видят смысла отдавать дочку в фигурное катание, если она сама этого не захочет. Дробязко подметила, что не хочет стать той самой сумасшедшей мамой-фигуристкой в процессе воспитания ребенка.

