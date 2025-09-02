52-летняя Дробязко назвала достижение девятимесячной дочки: "Николина уже сказала "мама"

Фигуристка Маргарита Дробязко в интервью сайту Teleprogramma.org рассказала о том, как растет их с Повиласом Ванагасом дочка. Спортсменка впервые стала мамой в 52 года. И этот опыт для нее особенный.
Несмотря на позднюю беременность, Дробязко выходила на лед почти до половины срока. Татьяна Навка во всем поддерживала спортсменку. И не запрещала ей участвовать в ледовых мюзиклах.
Дробязко вышла из декрета
Засиживаться в декретном отпуске Маргарита не стала. Она уже во всю участвует в постановках. Нянчится с дочкой жене помогает 55-летний Повилас. Они делают все, чтобы у Николины было счастливое детство. Девочка окружена заботой и любовью, а также вниманием своих звездных родителей.
"Лето у нас было рабочим. Никто не стал отменять гастроли в Сочи. Николину мы, конечно же, брали с нами. И самое главное, что справляемся без няни. Все сами, без посторонней помощи. Поэтому берем малышку на наши с Повиласом шоу. Так что дочка, можно сказать, растет на работе.
С удовольствием справляемся со всеми трудностями и воспитательными моментами. У Николны уже появились новые навыки: она умеет крепко стоять на ножках, думаю, что скоро дочка пойдет. Очень активная, с этим все хорошо. Николина уже сказала "мама", — призналась Дробязко в беседе с сайтом Teleprogramma.org.
Дробязко с дочкой Николиной. Фото: соцсети
Дробязко высказалась о поздних родах
Дробязко объявила о своей первой беременности в ноябре прошлого года. Фигуристке удалось удивить поклонников — немногие ожидали, что она решится на материнство в таком возрасте. Однако, по словам Маргариты, они с Повиласом не испытывали страха перед чем-то новым и прекрасным. Кстати, роды прошли у фигуристки без осложнений. На лед спортсменка выходила и в 5,5 месяца беременности. А спустя восемь дней после родов она вернулась к репетициям.
"Было плановое кесарево, меня не взял первый наркоз. Мне сделали первый наркоз, говорят, ноги потяжелели, ничего не чувствуешь? Я говорю, могу встать и побежать.
Не взялся спинальный, еще эпидуральный. Врач не могли объяснить, сказали, что у них не было такого случая", — делилась Дробязко.
