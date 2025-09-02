52-летняя Дробязко назвала достижение девятимесячной дочки: "Николина уже сказала "мама"

Фигуристка Маргарита Дробязко в интервью сайту Teleprogramma.org рассказала о том, как растет их с Повиласом Ванагасом дочка. Спортсменка впервые стала мамой в 52 года. И этот опыт для нее особенный.

Несмотря на позднюю беременность, Дробязко выходила на лед почти до половины срока. Татьяна Навка во всем поддерживала спортсменку. И не запрещала ей участвовать в ледовых мюзиклах.

Дробязко вышла из декрета

Засиживаться в декретном отпуске Маргарита не стала. Она уже во всю участвует в постановках. Нянчится с дочкой жене помогает 55-летний Повилас. Они делают все, чтобы у Николины было счастливое детство. Девочка окружена заботой и любовью, а также вниманием своих звездных родителей.