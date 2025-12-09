Маргарита Дробязко отметила годик дочери: "Такая взрослая и такая маленькая"

Фигуристка Маргарита Дробязко показала в личном блоге кадры с участием подросшей дочери от Повиласа Ванагаса. Малышке исполнился годик. Как выглядит наследница прославленных фигуристов?
День рождения Николины
Маргарита Дробязко публично поздравила Николину с первым днем рождения. Она рассказала, какой растет ее дочка. Звездная мама дала понять, что этот год был для нее самым счастливым в жизни.
"Сегодня нашей доченьке исполнился целый годик! Ура! Такая взрослая и такая маленькая, деловая и любознательная. Мы всегда берем ее с собой в красивые и интересные места", — написала Маргарита Дробязко в личном блоге.
Пост она сопроводила атмосферными новогодними кадрами. Они были сделаны во время мастер-класса по изготовлению новогодних украшений. На него Дробязко и Ванагас пришли вместе с Николиной.
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас с дочкой Николиной. Фото: соцсети Маргариты Дробязко
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас практически не расстаются с маленькой Николиной. Малышка сопровождает своих родителей во время гастролей. Дробязко ранее рассказывала, что вернулась на лед на восьмой день после родов.
А всего через месяц после рождения Николины фигуристка появилась в ледовом шоу Татьяны Навки. Вместе с Петром Чернышевым фигуристка была задействована в главных ролях в постановке 'Щелкунчик'. При этом Маргарита подчеркивала, что кормила ребенка грудью.
Она старалась как можно быстрее возвращаться после выступлений к малышке. Пока родители на работе, за новорожденной присматривала бабушка — мама Повиласа.
Когда Дробязко стала мамой
Долгожданная дочка Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса появилась на свет 6 декабря 2024 года. На тот момент Маргарите Дробязко было уже почти 53 года. Многие скептически относились к ее желанию стать мамой в столь зрелом возрасте.
Не все верили, что Дробязко родила сама. Фигуристка же настаивала на том, что все было естественно. Маргарита говорила, что в этом деле очень важен настрой и желание.
Неожиданной для фигуристки была и реакция врачей на ее столь позднюю беременность. Дробязко была удивлена тому, что медики спокойно отнеслись к ее стремлению стать мамой в таком возрасте.
А вы рады за Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса? Ответьте в комментариях.
