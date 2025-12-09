Маргарита Дробязко отметила годик дочери: "Такая взрослая и такая маленькая"

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас практически не расстаются с маленькой Николиной. Малышка сопровождает своих родителей во время гастролей. Дробязко ранее рассказывала, что вернулась на лед на восьмой день после родов.

А всего через месяц после рождения Николины фигуристка появилась в ледовом шоу Татьяны Навки. Вместе с Петром Чернышевым фигуристка была задействована в главных ролях в постановке 'Щелкунчик'. При этом Маргарита подчеркивала, что кормила ребенка грудью.

Она старалась как можно быстрее возвращаться после выступлений к малышке. Пока родители на работе, за новорожденной присматривала бабушка — мама Повиласа.

Когда Дробязко стала мамой

Долгожданная дочка Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса появилась на свет 6 декабря 2024 года. На тот момент Маргарите Дробязко было уже почти 53 года. Многие скептически относились к ее желанию стать мамой в столь зрелом возрасте.

Не все верили, что Дробязко родила сама. Фигуристка же настаивала на том, что все было естественно. Маргарита говорила, что в этом деле очень важен настрой и желание.

Неожиданной для фигуристки была и реакция врачей на ее столь позднюю беременность. Дробязко была удивлена тому, что медики спокойно отнеслись к ее стремлению стать мамой в таком возрасте.

