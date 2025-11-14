41-летняя Надя Ермакова плачет из-за сломанной жизни: "Не получилась семья, нет детей и, возможно, уже не будет"

Бывшая участница 'Дома-2' Надя Ермакова поделилась болью в личном блоге. Она призналась, что после сорока лет растеряла все, на что она опиралась. У нее нет ни семьи, ни детей, ни любимого человека рядом.

Признание Нади Ермаковой

Надя Ермакова заявила, что даже не будет пытаться делать вид, что у нее все прекрасно. От жутких мыслей о своей жизни Наде становится очень плохо. Ермакова плачет и не может обрести душевное равновесие.

"Не получилась семья, нет детей и, возможно, уже не будет", — написала Надя Ермакова в телеграм-канале.

Из-за стресса и негативных мыслей организм Нади дал сбой. Ей срочно требуется операция. Но до конца года Надю вряд ли прооперируют.

Надя призналась, что кожей чувствует, как ее жизнь рушится.

"Это страшно и трудно, правда", — поделилась Надя.

Когда Надя Ермакова развелась с мужем?

Ермакова в сентябре объявила, что рассталась с Даниэлем Чистовым. Их брак продлился три года. Даниэль моложе Нади на пятнадцать лет. Ермакову все предупреждали, что их союз обречен на провал.

Сейчас она все еще приходит в себя после развода. Надя дает понять, что ей разрыв с Даниэлем дался очень трудно.

С Даниэлем Чистовым Надя Ермакова познакомилась и закрутила роман на 'Доме-2'. Отношения пары с самого начала были непростыми. В то, что у Нади и Даниэля получится построить нечто гармоничное, мало кто верил. Но Надя демонстрировала невиданное упорство. И в итоге осталась ни с чем.

