Надя Ермакова из 'Дома-2' в плохом состоянии из-за развода: "Очень сильно сдал организм"

Бывшая участница реалити-шоу 'Дом-2' Надя Ермакова в личном телеграм-канале сделала признание. Она рассказала, что развод с Даниэлем Чистовым сильно ударил по ее здоровью. Надя сильно сдала.

Что происходит с Надей Ермаковой?

Надя Ермакова рассказала, что на фоне стресса еле-еле выживает. Ее организм дал серьезный сбой. Сейчас Надя готовится к сложной операции.

"В моей жизни сейчас непростой этап, уже хочется, чтобы поскорее год закончился. А с ним и проблемы, которые хочется оставить в этом году и не тащить в следующий! На фоне стресса за последние месяцы очень сильно сдал организм, и в ближайшее время, надеюсь, мне предстоит сделать серьезную операцию", — поделилась Надя Ермакова.

Она добавила, что есть некие бюрократические проволочки с операцией. Но Надя надеется, что на этой неделе все разрешится. Пока же она 'как на иголках'.

Когда развелись Чистов и Ермакова?

Надя Ермакова сообщила о разводе с мужем в сентябре этого года. С Даниэлем Чистовым она познакомилась на 'Доме-2'. Он моложе Нади на пятнадцать лет.

И их отношения изначально были далеки от гармоничных. В браке пара прожила всего три года. И это было непростое время. Теперь Надя тяжело переживает развод. Она признавалась, что ее спасает мама.

А вы как думаете, брак, в котором жена на пятнадцать лет старше мужа, обречен на провал заранее или нет? Ответьте в комментариях.